Осінь, згідно зі східною медициною, пов’язана з елементом Метал. З ним же пов’язані такі органи як легені та товста кишка.
Здається, що легені та товста кишка мають мало спільного одне з одним, оскільки один з них пов’язаний з диханням, а інший – з травленням. Але насправді, вони дуже тісно взаємодіють: товста кишка виводить з організму відходи, а легені починають отримувати більше енергії тільки після очищення організму.
Ще легені вважаються ніжним органом, що особливо схильний до впливу вітру і холоду. Саме тому в прохолодні дні осені у людей виникає застуда з кашлем, бронхіальні інфекції та загострюються алергії.
Зараз дивляться
На що потрібно звернути увагу, щоб уникнути легеневих захворювань:
- Правильно харчуйтеся. Те, що ми їмо, впливає на здоров’я легень. Вживання надмірно холодної та сирої їжі створює мокротиння. Молочні продукти (сир, вершки) у великій кількості також створюють мокротиння. Отже, вживання молока можна скоротити. А гостра їжа у помірній кількості, навпаки, корисна для легень. Це часник, цибуля, імбир, хрін та гірчиця.
- Спілкуйтеся з друзями, ловіть позитивні емоції та не звертайте увагу на негатив.
- Дотримуйтесь режиму дня. Сон добре підтримує здоров’я восени. Стародавні лікарі недарма радили восени лягати спати рано і вставати з криком півня. Тим більше, що темніє рано, отже сама природа підказує, коли починати відпочинок після напруженого дня.
- Пийте багато води. Оскільки осінь – подруга сухості, важливо випивати не менше 8-10 склянок свіжої води на день. Вода, до речі, сприяє спорожненню кишечника. Отже, його очищення створює сприятливі умови для роботи легень.
- Організуйте своє життя. Давайте собі завдання, які ви можете закінчити менш ніж за годину. Зосереджуйтеся на тому, чого ви досягли, а не на тому, що попереду ще багато роботи. Робіть перерви.
- Знайдіть час для медитації. Осінь, як свідчить китайська мудрість, пора року, коли дух більш доступний. Якщо ви ніколи не вчилися медитувати, не турбуйтеся, просто увімкніть спокійну музику, заплющте очі і дихайте, намагаючись не думати про справи і проблеми, а спостерігати за ними, начебто ви сторонній спостерігач.
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- Практикуйте відпускання. Осінь – час, щоб позбутися старих страждань і образ. Як це зробити? Запишіть кожен інцидент чи подію, яка вас образила, на окремому аркуші паперу. Зрозумійте, що кожен із цих аркушів обтяжує вас, і що старі образи перешкоджають надходженню нового. Порвіть або поріжте аркуші і киньте їх у кошик для паперів або спаліть, спостерігаючи, як розсіюється дим.
Джерело: Павло Кім