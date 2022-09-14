Осінь, згідно зі східною медициною, пов’язана з елементом Метал. З ним же пов’язані такі органи як легені та товста кишка.

Здається, що легені та товста кишка мають мало спільного одне з одним, оскільки один з них пов’язаний з диханням, а інший – з травленням. Але насправді, вони дуже тісно взаємодіють: товста кишка виводить з організму відходи, а легені починають отримувати більше енергії тільки після очищення організму.

Ще легені вважаються ніжним органом, що особливо схильний до впливу вітру і холоду. Саме тому в прохолодні дні осені у людей виникає застуда з кашлем, бронхіальні інфекції та загострюються алергії.

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На що потрібно звернути увагу, щоб уникнути легеневих захворювань:

Правильно харчуйтеся . Те, що ми їмо, впливає на здоров’я легень. Вживання надмірно холодної та сирої їжі створює мокротиння. Молочні продукти (сир, вершки) у великій кількості також створюють мокротиння. Отже, вживання молока можна скоротити. А гостра їжа у помірній кількості, навпаки, корисна для легень. Це часник, цибуля, імбир, хрін та гірчиця.

. Те, що ми їмо, впливає на здоров’я легень. Вживання надмірно холодної та сирої їжі створює мокротиння. Молочні продукти (сир, вершки) у великій кількості також створюють мокротиння. Отже, вживання молока можна скоротити. А гостра їжа у помірній кількості, навпаки, корисна для легень. Це часник, цибуля, імбир, хрін та гірчиця. Спілкуйтеся з друзями, ловіть позитивні емоції та не звертайте увагу на негатив.

ловіть позитивні емоції та не звертайте увагу на негатив. Дотримуйтесь режиму дня. Сон добре підтримує здоров’я восени. Стародавні лікарі недарма радили восени лягати спати рано і вставати з криком півня. Тим більше, що темніє рано, отже сама природа підказує, коли починати відпочинок після напруженого дня.

Сон добре підтримує здоров’я восени. Стародавні лікарі недарма радили восени лягати спати рано і вставати з криком півня. Тим більше, що темніє рано, отже сама природа підказує, коли починати відпочинок після напруженого дня. Пийте багато води. Оскільки осінь – подруга сухості, важливо випивати не менше 8-10 склянок свіжої води на день. Вода, до речі, сприяє спорожненню кишечника. Отже, його очищення створює сприятливі умови для роботи легень.

Оскільки осінь – подруга сухості, важливо випивати не менше 8-10 склянок свіжої води на день. Вода, до речі, сприяє спорожненню кишечника. Отже, його очищення створює сприятливі умови для роботи легень. Організуйте своє життя. Давайте собі завдання, які ви можете закінчити менш ніж за годину. Зосереджуйтеся на тому, чого ви досягли, а не на тому, що попереду ще багато роботи. Робіть перерви.

Давайте собі завдання, які ви можете закінчити менш ніж за годину. Зосереджуйтеся на тому, чого ви досягли, а не на тому, що попереду ще багато роботи. Робіть перерви. Знайдіть час для медитації. Осінь, як свідчить китайська мудрість, пора року, коли дух більш доступний. Якщо ви ніколи не вчилися медитувати, не турбуйтеся, просто увімкніть спокійну музику, заплющте очі і дихайте, намагаючись не думати про справи і проблеми, а спостерігати за ними, начебто ви сторонній спостерігач.

Практикуйте відпускання. Осінь – час, щоб позбутися старих страждань і образ. Як це зробити? Запишіть кожен інцидент чи подію, яка вас образила, на окремому аркуші паперу. Зрозумійте, що кожен із цих аркушів обтяжує вас, і що старі образи перешкоджають надходженню нового. Порвіть або поріжте аркуші і киньте їх у кошик для паперів або спаліть, спостерігаючи, як розсіюється дим.

Джерело: Павло Кім