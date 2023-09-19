Сбалансированная разнообразная диета, богатая фруктами, овощами, нежирными источниками белка, цельнозерновыми злаками и здоровыми жирами, может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. О полезных продуктах, которые очищают сосуды, рассказывает Фактам ICTV нутрициолог-диетолог Наталья Власнюк.

Авокадо

Авокадо содержит много полезных веществ, в частности глутатион, который защищает сердце и сосуды от токсичных соединений. Кроме того, овощ также является прекрасным источником клетчатки.

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Бобовые

Если вы любите углеводные гарниры (каши, спагетти и т.д.), замените их на бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица). Они содержат значительную дозу клетчатки, которая помогает предотвратить атеросклероз из-за снижения уровня холестерина.

— Даже одна порция фасоли в день способствует восстановлению кровеносных сосудов, — отмечает Наталья Власнюк.

Свекла

Свекла и свекольный сок — одни из лучших источников веществ, которые в крови превращаются в оксид азота. Это расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, снижает артериальное давление и помогает предотвратить повреждение стенок артерий.

— Чтобы смягчить вкус свеклы, попробуйте обжарить ее в оливковом масле или добавить в смузи,- советует эксперт.

Грецкие орехи

Орехи богаты антиоксидантами (витамин Е и флавоноиды), которые помогают защищать сосуды от окислительных повреждений и воспаления. Из всех сортов грецкие орехи содержат наибольшее количество Омега-3.

Зеленый чай

Хотите иметь здоровые сосуды, пейте зеленый чай. Катехины, полифенольные соединения, которые входят в состав чая, обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Зеленый чай укрепляет стенки сосудов, повышая их эластичность и улучшая кровообращение.

Семена льна

Кроме того, что семена льна снижают уровень сахара в крови, регулярное употребление льна может предотвратить появление атеросклеротических бляшек.

— Но имейте в виду, что семена не полностью расщепляется во время пищеварения. Чтобы получить больше пользы, используйте молотые семена, — отмечает нутрициолог.

Оливковое масло первого отжима

Оливковое масло положительно влияет на сердце и улучшает эластичность сосудов, что важно для нормального кровообращения и предотвращения проблем, связанных со старением сосудов.

Помидоры

Помидоры содержат ликопин, который уменьшает воспаление, повышает уровень хорошего холестерина и снижает риск сердечных заболеваний. Кстати, жир улучшает усвоение ликопина, поэтому добавляйте к помидорам еще немного оливкового масла.

Рыба

Жирная рыба, например лосось, сардины, сельдь и скумбрия, является источником Омега-3 — мощных противовоспалительных ненасыщенных жиров, которые противодействуют воспалению сосудов и атеросклерозу, снижают риск образования тромбов и бляшек.

— Исследования показывают, что люди, которые включают более двух порций рыбы еженедельно, менее склонны к развитию атеросклероза, — говорит Наталья Власнюк.

Специи

Ароматные травы и специи, такие как корица, имбирь, куркума и чеснок могут принести пользу сердцу и сосудам. Органическое соединение, которое входит в состав корицы, обладает антикоагулянтными свойствами, что позволяет снизить риск образования тромбов.

Лук

Любой сорт лука (репчатый, порей, шалот или зеленый) защищает артерии благодаря содержанию серы, которая предотвращает воспаление кровеносных сосудов и снижение артериального давления.

Цитрусовые

Лимоны, лаймы, грейпфруты — все они содержат множество витаминов, минералов и веществ, которые уменьшают воспаление, защищают организм от свободных радикалов. Особую пользу для тех, кто перенес операцию коронарного шунтирования, имеет грейпфрут.

— Но его нельзя употреблять, если есть нарушения ритма сердца и человек принимает лекарства от аритмии, грейпфрут резко повышает их концентрацию и усиливает эффект в несколько десятков раз, — предостерегает эксперт.

Черный шоколад

Благодаря флаванолам, шоколад снижает артериальное давление, улучшает кровоток, уменьшает воспаление и предотвращает образование тромбов.

— Отдавайте предпочтение шоколаду, который содержит более 70% какао-бобов и минимум сахара, — советует специалист.

Шпинат

Он также поддерживает эластичность кровеносных сосудов, усиливая выработку оксида азота. Кроме того, листовая зелень содержит клетчатку и ряд питательных микроэлементов. В частности, фолиевая кислота играет ключевую роль в функционировании сердечно-сосудистой системы, снижая уровень аминокислоты гомоцистеина, одного из главных факторов развития атеросклероза.

Ягоды

Ягоды — источник многих питательных веществ и полифенольных соединений, в том числе кверцетина, антоцианов, флавонолов, витаминов и клетчатки, обладающих мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Доказано, что ягоды снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогают регулировать уровень глюкозы в крови. Для сосудов наиболее полезны клубника, черника, клюква, ежевика, малина, черная смородина.

И наконец, продукты, богатые витамином С — квашеная капуста и сладкий перец. Они особенно полезны людям с заболеваниями сосудов, поскольку витамин С укрепляет сосудистую стенку и уменьшает вероятность возникновения таких проблем, как варикозное расширение вен, повышенная кровоточивость десен, язвенный стоматит и кровоточивость, ассоциированная с дефицитом витамина С.