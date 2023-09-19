Збалансована різноманітна дієта, багата на фрукти, овочі, нежирні джерела білка, цільнозернові злаки та здорові жири, може значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Про корисні продукти, які очищують судини, розповідає Фактам ICTV нутриціолог-дієтолог Наталія Власнюк.

Авокадо

Авокадо містить багато корисних речовин, зокрема глутатіон, який захищає серце й судини від токсичних сполук. Крім того, овоч також є чудовим джерелом клітковини.

Зараз дивляться

Бобові

Якщо ви полюбляєте вуглеводні гарніри (каші, спагеті тощо), замініть їх на бобові (квасоля, горох, нут, сочевиця). Вони містять значну дозу клітковини, яка допомагає запобігти атеросклерозу через зниження рівня холестерину.

– Навіть одна порція квасолі на день сприяє відновленню кровоносних судин, – зазначає Наталія Власнюк.

Буряк

Буряк і буряковий сік – найкращі джерела речовин, які в крові перетворюються на оксид азоту. Це розслаблює та розширює кровоносні судини, знижує артеріальний тиск і допомагає запобігти пошкодженню стінок артерій.

– Щоб пом’якшити смак буряка, спробуйте обсмажити його в оливковій олії або додати в смузі, – радить експертка.

Волоські горіхи

Горіхи багаті на антиоксиданти (вітамін Е та флавоноїди), які допомагають захищати судини від окислювальних пошкоджень та запалення. З усіх сортів волоські горіхи містять найбільшу кількість Омега-3.

Зелений чай

Хочете мати здорові судини – пийте зелений чай. Катехіни, поліфенольні сполуки, що входять до складу чаю, мають потужну антиоксидантну та протизапальну дію. Зелений чай зміцнює стінки судин, підвищуючи їхню еластичність та покращуючи кровообіг.

Насіння льону

Окрім того, що насіння льону знижує рівень цукру в крові, регулярне вживання льону може запобігти появі атеросклеротичних бляшок.

– Але майте на увазі, що насіння не повністю розщеплюється під час травлення. Щоб отримати більше користі, використовуйте мелене насіння, – наголошує нутриціолог.

Оливкова олія першого віджиму

Оливкова олія позитивно впливає на серце та покращує еластичність судин, що важливо для нормального кровообігу і запобігання проблемам, пов’язаним зі старінням судин.

Помідори

Помідори містять лікопін, який зменшує запалення, підвищує рівень хорошого холестерину та знижує ризик серцевих захворювань. До речі, жир покращує засвоєння лікопіну, тому додавайте до помідорів ще трохи оливкової олії.

Риба

Жирна риба, як-от лосось, сардини, оселедець та скумбрія, є джерелом Омега-3 — потужних протизапальних ненасичених жирів, які протидіють запаленню судин і атеросклерозу, зменшують ризик утворення тромбів та бляшок.

– Дослідження засвідчують, що люди, які включають більше двох порцій риби на тиждень, менш схильні до розвитку атеросклерозу, – каже Наталія Власнюк.

Спеції

Ароматні трави та спеції, як-от кориця, імбир, куркума та часник можуть принести користь серцю та судинам. Органічна сполука, яка входить до складу кориці, має антикоагулянтні властивості, що дозволяє знизити ризик утворення тромбів.

Цибуля

Будь-який сорт цибулі (ріпчаста, порей, шалот або зелена) захищає артерії завдяки вмісту сірки, яка запобігає запаленню кровоносних судин і зниженню артеріального тиску.

Цитрусові

Лимони, лайми, грейпфрути – всі вони містять безліч вітамінів, мінералів і речовин, які зменшують запалення, захищають організм від вільних радикалів. Особливу користь для тих, хто переніс операцію коронарного шунтування, має грейпфрут.

– Але його не можна вживати, якщо є порушення ритму серця і людина приймає ліки від аритмії, адже грейпфрут різко підвищує їхню концентрацію та посилює ефект у кілька десятків разів, – застерігає експертка.

Чорний шоколад

Завдяки флаванолам, шоколад знижує артеріальний тиск, покращує кровотік, зменшує запалення та запобігає утворенню тромбів.

– Надавайте перевагу шоколаду, який містить понад 70% какао-бобів і мінімум цукру, – радить фахівчиня.

Шпинат

Він також підтримує еластичність кровоносних судин, посилюючи вироблення оксиду азоту. Крім того, листова зелень містить клітковину та велику кількість поживних мікроелементів. Зокрема, фолієва кислота відіграє ключову роль у функціонуванні серцево-судинної системи, знижуючи рівень амінокислоти гомоцистеїну, одного з головних факторів розвитку атеросклерозу.

Ягоди

Ягоди – джерело багатьох поживних речовин і поліфенольних сполук, зокрема кверцетину, антоціанів, флавонолів, вітамінів та клітковини, які мають потужну протизапальну та антиоксидантну дію. Доведено, що ягоди знижують ризик серцево-судинних захворювань та допомагають регулювати рівень глюкози в крові. Для сосудів найбільш корисні полуниця, чорниця, журавлина, ожина, малина, чорна смородина.

І нарешті, продукти, багаті на вітамін С – квашена капуста та солодкий перець. Вони особливо корисні людям із захворюваннями судин, адже вітамін С зміцнює судинну стінку і зменшує ймовірність виникнення таких проблем, як варикозне розширення вен, підвищена кровоточивість ясен, виразковий стоматит та кровоточивість, асоційована з дефіцитом вітаміну С.