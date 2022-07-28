Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

В шаге от инсульта: почему у детей может развиться высокое кровяное давление

28 июля 2022, 11:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Новое исследование итальянских ученых-медиков показало, что у детей в возрасте шести лет и старше высокое кровяное давление может развиться из-за пассивного образа жизни.

По словам исследователей, дети с избыточным весом проводят слишком много времени на диване и недостаточно времени уделяют активным подвижным играм на свежем воздухе.

По мнению ученых, в этом виноваты родители, так как ожирение часто передается по наследству.

Сейчас смотрят

Читайте также:
ожирениеВ каком возрасте риск ожирения наиболее высок

Бездействие, употребление слишком большого количества сладкой и соленой пищи и избыточный вес являются причиной девяти из десяти случаев высокого кровяного давления у детей и подростков.

Выводы международной группы были основаны на данных о детях в возрасте от 6 до 16 лет с гипертонией в Европе.

Диетические рекомендации для лечения этого состояния включают:

  • увеличение потребления свежих фруктов, овощей и других продуктов с высоким содержанием клетчатки;
  • сокращение потребления соли;
  • отказ от газированных напитков;
  • отказ от насыщенных жиров, которые содержатся в ультрапереработанных продуктах, таких как гамбургеры, пицца, куриные наггетсы, чипсы и готовые блюда.

Подростки должны каждый день заниматься физическими упражнениями средней и высокой интенсивности, такими как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.

Родители, в свою очередь, во имя сохранения здоровья своего ребенка, должны следить за тем, сколько времени их дети проводят за просмотром телевизора или использованием смартфонов, и предлагать активные альтернативы, призывают ученые.

Важно: гипертония у детей, как и у взрослых, обычно протекает бессимптомно. Высокое кровяное давление медики окрестили тихим убийцей и рекомендуют проходить регулярные профилактические осмотры, если ребенок подпадает в группы гипертонического риска.

Источник: Express

Теги
Інсульт подростки поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь