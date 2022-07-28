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За крок від інсульту: чому у дітей може розвинутися високий кров’яний тиск

28 Липня 2022, 11:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Нове дослідження італійських вчених-медиків показало, що у дітей віком шість років і старше високий кров’яний тиск може розвинутися через пасивний спосіб життя.

За словами дослідників, діти з надмірною вагою проводять занадто багато часу на дивані і недостатньо часу приділяють активним рухливим іграм на свіжому повітрі.

На думку вчених, в цьому винні батьки, оскільки ожиріння часто передається у спадок.

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Бездіяльність, вживання занадто великої кількості солодкої і солоної їжі і надмірна вага є причиною дев’яти з десяти випадків високого кров’яного тиску у дітей і підлітків

Висновки міжнародної групи були засновані на даних про дітей віком від 6 до 16 років з гіпертонією в Європі.

Дієтичні рекомендації для лікування цього стану включають:

  • збільшення споживання свіжих фруктів, овочів та інших продуктів з високим вмістом клітковини;
  • скорочення споживання солі;
  • відмова від газованих напоїв;
  • відмова від насичених жирів, які містяться в ультраперероблених продуктах, таких як гамбургери, піца, курячі нагетси, чіпси і готові страви.

Підлітки повинні щодня займатися фізичними вправами середньої та високої інтенсивності, такими як біг підтюпцем, їзда на велосипеді або плавання.

Батьки, в свою чергу, в ім’я збереження здоров’я своєї дитини, повинні стежити за тим, скільки часу їхні діти проводять за переглядом телевізора або використанням смартфонів, і пропонувати активні альтернативи, закликають вчені.

Важливо: гіпертонія у дітей, як і у дорослих, зазвичай протікає безсимптомно. Високий кров’яний тиск медики охрестили тихим вбивцею і рекомендують проходити регулярні профілактичні огляди, якщо дитина підпадає до груп гіпертонічного ризику.

Джерело: Express

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