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Ушиб и растяжение связок — симптомы и как лечить

14 мая 2022, 10:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Ушиб и растяжение связок — симптомы и как лечить
Источник: Depositphotos

Ушиб и растяжение связок – одни из самых частых бытовых травм.

Что это и как лечить?

Ушиб – это закрытая травма, при которой вся проблема развивается внутри тела. Основные признаки: боль, отек, гематома, место ушиба на ощупь горячее.

Растяжение связок – это разрывы отдельных волокон. На самом деле, никакого растяжения связь не существует, ведь они очень эластичны. Симптомы: боль и отек.

Что делать:

  • остановить внутреннее кровотечение с помощью холода (в первые 20 мин после травмы);
  • эластичный бандаж на сустав;
  • использовать противовоспалительные препараты на базе диклофенака (Диклофенак, Диклак, Вольтарен, Ортофен), ибупрофена (Нурофен гель, Долгит), кетопрофена (Кетонал, Фастум гель), нимесулида (Найз, Нимесил, Афида), мелоксикама (они уместны, если длительное время сохраняется боль);
  • местные средства для согрева (Випросал, Апизартрон, Никофлекс, Капсикам) – в первые дни травмы нельзя их применять;
  • противоотечные средства (Лиотон, Троксевазин, Троксерутин, Гепарин) – Лиотон, Гепарин – со второго дня после травмы, Троксерутин, Троксевазин – сразу после травмы;
  • комбинированные средства – считаются самыми оптимальными при ушибах и растяжении (долобене гель, Димексид, Дексапантенол, Троксевазин нео, Индовазин.
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В общем врачи рекомендуют, если травма свежая, приложить холод, эластичный бинт и гель Индовазин. Если ей один-два дня – эластичный бинт, гель Долобене или Троксевазин, пять-семь дней – эластичный бинт, гель Долобене или мазь для согрева.

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