Ушиб и растяжение связок — симптомы и как лечить

Ушиб и растяжение связок – одни из самых частых бытовых травм.

Что это и как лечить?

Ушиб – это закрытая травма, при которой вся проблема развивается внутри тела. Основные признаки: боль, отек, гематома, место ушиба на ощупь горячее.

Растяжение связок – это разрывы отдельных волокон. На самом деле, никакого растяжения связь не существует, ведь они очень эластичны. Симптомы: боль и отек.

Что делать:

остановить внутреннее кровотечение с помощью холода (в первые 20 мин после травмы);

эластичный бандаж на сустав;

использовать противовоспалительные препараты на базе диклофенака (Диклофенак, Диклак, Вольтарен, Ортофен), ибупрофена (Нурофен гель, Долгит), кетопрофена (Кетонал, Фастум гель), нимесулида (Найз, Нимесил, Афида), мелоксикама (они уместны, если длительное время сохраняется боль);

местные средства для согрева (Випросал, Апизартрон, Никофлекс, Капсикам) – в первые дни травмы нельзя их применять;

противоотечные средства (Лиотон, Троксевазин, Троксерутин, Гепарин) – Лиотон, Гепарин – со второго дня после травмы, Троксерутин, Троксевазин – сразу после травмы;

комбинированные средства – считаются самыми оптимальными при ушибах и растяжении (долобене гель, Димексид, Дексапантенол, Троксевазин нео, Индовазин.

В общем врачи рекомендуют, если травма свежая, приложить холод, эластичный бинт и гель Индовазин. Если ей один-два дня – эластичный бинт, гель Долобене или Троксевазин, пять-семь дней – эластичный бинт, гель Долобене или мазь для согрева.