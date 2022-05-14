Забій та розтягнення зв’язок – симптоми та як лікувати

Забій та розтягнення зв’язок – одні з найчастіших побутових травм.

Що це та як лікувати?

Забій – це закрита травма, за якої вся проблема розвивається всередині тіла. Основні ознаки: біль, набряк, гематома, місце удару на дотик гаряче.

Розтягнення зв’язок – це розриви окремих волокон. Насправді жодного розтягнення зв’язок не існує, адже вони дуже еластичні. Симптоми: біль і набряк.

Що робити:

зупинити внутрішню кровотечу за допомогою холоду (в перші 20 хв після травми);

еластичний бандаж на суглоб;

використовувати протизапальні препарати на базі диклофенаку (Диклофенак, Диклак, Вольтарен, Ортофен), ібупрофену (Нурофен гель, Долгіт), кетопрофену (Кетонал, Фастум гель), німесуліду (Найз, Німесіл, Афіда), мелоксикаму (вони доречні, коли вже набряк зійшов, але тривалий час зберігається біль);

місцеві засоби для зігріву (Віпросал, Апізартрон, Нікофлекс, Капсикам) – у перші дні травми не можна їх застосовувати;

протинабрякові засоби (Ліотон, Троксевазин, Троксерутин, Гепарин) – Ліотон, Гепарин – з другого дня після травми, Троксерутин, Троксевазин – відразу після травми;

комбіновані засоби – вважаються найоптимальнішими при забоях і розтягненні (Долобене гель, Димексид, Дексапантенол, Троксевазин нео, Індовазин.

Загалом лікарі рекомендують, якщо травма свіжа, прикласти холод, еластичний бинт та гель Індовазин. Якщо їй один-два дні – еластичний бинт, гель Долобене або Троксевазин, п’ять-сім днів – еластичний бинт, гель Долобене або мазь для зігріву.