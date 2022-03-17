Травма хребта – як допомогти потерпілому

Під час війни в Україні через руйнування будівель зростає ризик отримати травму хребта.
Що це та як надавати першу допомогу, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
– Травма хребта – це патологічний стан, що гостро виникає у разі порушення цілісності хребців у разі дії прямого чи непрямого чинників, – розповідають рятувальники.
Під час надання першої допомоги медики мають діями швидко та професійно.
Ознаки травми хребта
- Значний біль у спині.
- Помітна деформація хребта.
- Порушення чутливості та функції кінцівок.
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Як надати першу допомогу
- Необхідно зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою комірця або підручних засобів.
- Обережно перемістити потерпілого на транспортувальну дошку, щит або зняті двері.
- Укрити теплий покривалом.
- Перемістити у безпечне місце.
Техніка перекладання потерпілого чотирма рятувальниками на ноші
- Зафіксувати шийний відділ хребта.
- За командою рятувальника, який утримує шию, двоє інших з одного боку одночасно припідіймають потерпілого на 20 см від поверхні, четвертий швидко підкладає під нього дошку.
- Зафіксувати голову та положення тіла, ніг та рук. Знерухомити.
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Якщо евакуація буде проводитися не менше ніж за годину, знеболювання краще не проводити.