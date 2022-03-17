Травма хребта – як допомогти потерпілому

Під час війни в Україні через руйнування будівель зростає ризик отримати травму хребта.

Що це та як надавати першу допомогу, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– Травма хребта – це патологічний стан, що гостро виникає у разі порушення цілісності хребців у разі дії прямого чи непрямого чинників, – розповідають рятувальники.

Під час надання першої допомоги медики мають діями швидко та професійно.

Ознаки травми хребта

Значний біль у спині.

Помітна деформація хребта.

Порушення чутливості та функції кінцівок.

Як надати першу допомогу

Необхідно зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою комірця або підручних засобів.

Обережно перемістити потерпілого на транспортувальну дошку, щит або зняті двері.

Укрити теплий покривалом.

Перемістити у безпечне місце.

Техніка перекладання потерпілого чотирма рятувальниками на ноші

Зафіксувати шийний відділ хребта.

За командою рятувальника, який утримує шию, двоє інших з одного боку одночасно припідіймають потерпілого на 20 см від поверхні, четвертий швидко підкладає під нього дошку.

Зафіксувати голову та положення тіла, ніг та рук. Знерухомити.

Якщо евакуація буде проводитися не менше ніж за годину, знеболювання краще не проводити.