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Травма хребта – як допомогти потерпілому

17 Березня 2022, 17:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
перша допомога

Під час війни в Україні через руйнування будівель зростає ризик отримати травму хребта.

Що це та як надавати першу допомогу, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– Травма хребта – це патологічний стан, що гостро виникає у разі порушення цілісності хребців у разі дії прямого чи непрямого чинників, – розповідають рятувальники.

Під час надання першої допомоги медики мають діями швидко та професійно.

Ознаки травми хребта

  • Значний біль у спині.
  • Помітна деформація хребта.
  • Порушення чутливості та функції кінцівок.
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Як надати першу допомогу

  • Необхідно зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою комірця або підручних засобів.
  • Обережно перемістити потерпілого на транспортувальну дошку, щит або зняті двері.
  • Укрити теплий покривалом.
  • Перемістити у безпечне місце.

Техніка перекладання потерпілого чотирма рятувальниками на ноші

  • Зафіксувати шийний відділ хребта.
  • За командою рятувальника, який утримує шию, двоє інших з одного боку одночасно припідіймають потерпілого на 20 см від поверхні, четвертий швидко підкладає під нього дошку.
  • Зафіксувати голову та положення тіла, ніг та рук. Знерухомити.
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Якщо евакуація буде проводитися не менше ніж за годину, знеболювання краще не проводити.

Джерело
Вікна-новини
Теги
медична допомога , Травма , швидка допомога
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