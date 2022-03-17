Травма позвоночника — как помочь пострадавшему

Во время войны в Украине из-за разрушения зданий растет риск получить травму позвоночника.

Что это и как оказывать первую помощь, рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

— Травма позвоночника — это патологическое состояние, которое остро возникает при нарушении целостности позвонков в случае действия прямого или непрямого факторов, — рассказывают спасатели.

При оказании первой помощи медики должны действовать быстро и профессионально.

Признаки травмы позвоночника

Значительная боль в спине.

Заметна деформация позвоночника.

Нарушение чувствительности и функции конечностей.

Как оказать первую помощь

Необходимо зафиксировать шейный отдел позвоночника с помощью воротника или подручных средств.

Осторожно переместить пострадавшего на транспортировочную доску, щит или снятую дверь.

Укрыть теплым покрывалом.

Переместить в безопасное место.

Техника перемещения пострадавшего четырьмя спасателями на носилки

Зафиксировать шейный отдел позвоночника.

По команде спасателя, удерживающего шею, двое других с одной стороны одновременно приподнимают пострадавшего на 20 см от поверхности, четвертый быстро подкладывает под него доску.

Зафиксировать голову и положение тела, ног и рук. Обездвижить.

Если эвакуация будет производиться не менее чем через час, обезболивание лучше не проводить.