Травма позвоночника — как помочь пострадавшему

Во время войны в Украине из-за разрушения зданий растет риск получить травму позвоночника.
Что это и как оказывать первую помощь, рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
— Травма позвоночника — это патологическое состояние, которое остро возникает при нарушении целостности позвонков в случае действия прямого или непрямого факторов, — рассказывают спасатели.
При оказании первой помощи медики должны действовать быстро и профессионально.
Признаки травмы позвоночника
- Значительная боль в спине.
- Заметна деформация позвоночника.
- Нарушение чувствительности и функции конечностей.
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Как оказать первую помощь
- Необходимо зафиксировать шейный отдел позвоночника с помощью воротника или подручных средств.
- Осторожно переместить пострадавшего на транспортировочную доску, щит или снятую дверь.
- Укрыть теплым покрывалом.
- Переместить в безопасное место.
Техника перемещения пострадавшего четырьмя спасателями на носилки
- Зафиксировать шейный отдел позвоночника.
- По команде спасателя, удерживающего шею, двое других с одной стороны одновременно приподнимают пострадавшего на 20 см от поверхности, четвертый быстро подкладывает под него доску.
- Зафиксировать голову и положение тела, ног и рук. Обездвижить.
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Если эвакуация будет производиться не менее чем через час, обезболивание лучше не проводить.