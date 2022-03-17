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Травма позвоночника — как помочь пострадавшему

17 марта 2022, 17:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
перша допомога

Во время войны в Украине из-за разрушения зданий растет риск получить травму позвоночника.

Что это и как оказывать первую помощь, рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

— Травма позвоночника — это патологическое состояние, которое остро возникает при нарушении целостности позвонков в случае действия прямого или непрямого факторов, — рассказывают спасатели.

При оказании первой помощи медики должны действовать быстро и профессионально.

Признаки травмы позвоночника

  • Значительная боль в спине.
  • Заметна деформация позвоночника.
  • Нарушение чувствительности и функции конечностей.
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Как оказать первую помощь

  • Необходимо зафиксировать шейный отдел позвоночника с помощью воротника или подручных средств.
  • Осторожно переместить пострадавшего на транспортировочную доску, щит или снятую дверь.
  • Укрыть теплым покрывалом.
  • Переместить в безопасное место.

Техника перемещения пострадавшего четырьмя спасателями на носилки

  • Зафиксировать шейный отдел позвоночника.
  • По команде спасателя, удерживающего шею, двое других с одной стороны одновременно приподнимают пострадавшего на 20 см от поверхности, четвертый быстро подкладывает под него доску.
  • Зафиксировать голову и положение тела, ног и рук. Обездвижить.
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Если эвакуация будет производиться не менее чем через час, обезболивание лучше не проводить.

Источник
Вікна-новини
Теги
медична допомога , Травма , швидка допомога
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