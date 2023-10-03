Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как по кашлю отличить коклюш от обычной простуды.

По словам экспертов, кашель в результате ОРВИ по большей части является “продуктивным”, то есть “влажным”, при котором выходит слизь, а после приступа кашля ощущается определенное облегчение.

Кашель, вызванный ОРВИ или бронхитом, может длиться неделями и месяцами после выздоровления, когда ребенок уже ходит в школу или садик. Но со временем приступы становятся легче, их продолжительность короче, пока не прекратится.

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— В случае коклюша все наоборот – первые две недели кашель слабый или его вообще нет. Все выглядит, как легкая простуда. В начале коклюш часто считают просто простудой, — отмечают медики.

Впоследствии, когда человек уже выглядит здоровым, начинается другой кашель — сухой, с затяжными приступами, которые с течением времени становятся тяжелее, пока не достигнут максимума.

По словам экспертов, в конце приступа кашля не становится легче, а наоборот хуже из-за невозможности вдохнуть, тогда лицо и губы могут побледнеть или даже посинеть.

При вдохе после приступа можно услышать свист, но у новорожденных этот симптом почти не случается, что также затрудняет диагностику.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, и длятся неделями, а иногда и месяцами, что очень истощает. У грудных детей кашля может и не быть, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, что можно понять по посинению лица.

Наиболее частыми осложнениями коклюша являются пневмония, энцефалопатия (повреждение мозга), отит (воспаление среднего уха). А у младенцев коклюш с высокой вероятностью закончится смертью ребенка.

Именно поэтому беременным женщинам и членам их семей нужно сделать ревакцинацию от коклюша. Для этого применяют комбинированную вакцину, которая защищает еще и от дифтерии и столбняка.

Когда ребенку исполнится два месяца, он должен получить первую дозу вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка. Для полной защиты необходимо ввести еще три дозы: в 4, 6 и 18 месяцев.