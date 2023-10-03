Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як за кашлем відрізнити кашлюк від звичайної застуди.

За словами експертів, кашель унаслідок ГРВІ здебільшого є “продуктивним”, тобто “вологим”, під час якого виходить слиз, а після нападу кашлю відчувається певне полегшення.

Кашель, спричинений ГРВІ або бронхітом, може тривати тижнями та місяцями після одужання, коли дитина вже ходить до школи чи садочка. Але з часом напади стають легшими, їхня тривалість коротшою, аж поки не припиниться.

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– У разі кашлюку все навпаки – перші два тижні кашель слабкий або його взагалі немає. Усе виглядає, як легка застуда. На початку кашлюк часто вважають просто застудою, – зазначають медики.

Згодом, коли людина вже виглядає здоровою, починається інший кашель – сухий, із затяжними нападами, що з плином часу стають важчими, аж доки не досягнуть максимуму.

За словами експертів, наприкінці нападу кашлю не стає легше, а навпаки гірше через неможливість вдихнути, тоді обличчя та губи можуть збліднути або навіть посиніти.

Під час вдиху після нападу можна почути свист, але в новонароджених цей симптом майже не трапляється, що також ускладнює діагностику.

Напади кашлю відбуваються частіше вночі, ніж удень, і тривають тижнями, а іноді й місяцями, що дуже виснажує. У немовлят кашлю може й не бути, але в них може відбуватися зупинка дихання на короткий час, що можна зрозуміти за посинінням обличчя.

Найчастішими ускладненнями кашлюку є пневмонія, енцефалопатія (пошкодження мозку), отит (запалення середнього вуха). А в немовлят кашлюк з високою ймовірністю закінчиться смертю дитини.

Саме тому вагітним жінкам і членам їхніх сімей потрібно зробити ревакцинацію від кашлюку. Для цього застосовують комбіновану вакцину, яка захищає ще й від дифтерії та правця.

Коли дитині виповниться два місяці, вона має отримати першу дозу вакцини від кашлюку, дифтерії та правця. Для повного захисту необхідно ввести ще три дози: у 4, 6 і 18 місяців.