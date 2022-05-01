Під час війни небезпечні для здоров’я захворювання нікуди не зникають. Ба більше, за своїм станом потрібно слідкувати ще уважніше, адже у тісних приміщенням з великим скупченням людей можна захворіти на кашлюк.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, що таке кашлюк та як від нього вберегтися.

Кашлюк — це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання.

Недуга характеризується запаленням дихальних шляхів, а найпоширеніша ознака — затяжний кашель. Діти, які інфікувалися кашлюком, можуть мати напади кашлю протягом 4-8 тижнів.

У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Пневмонія є досить поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку.

Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря.

Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. АКДП містить цілі убиті клітини збудника кашлюку, а АКаДП містить безклітинний або ацелюлярний кашлюковий компонент. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.

У ЦГЗ закликають людей перевірити свій вакцинальний статус і щеплення, зроблені дитині.

Джерело: ЦГЗ