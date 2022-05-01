Во время войны опасные для здоровья заболевания никуда не исчезают. Более того, за своим состоянием нужно следить еще внимательнее, ведь в тесных помещения с большим скоплением людей можно заболеть коклюшем.

В Центре общественного здоровья рассказали, что такое коклюш и как от него уберечься.

Коклюш — это крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Болезнь легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.

Недуг характеризуется воспалением дыхательных путей, а самый распространенный признак — затяжной кашель. Дети, инфицированные коклюшем, могут иметь приступы кашля в течение 4-8 недель.

У грудничков коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Пневмония является довольно распространенным осложнением от коклюша. Реже возникают конвульсии и поражения головного мозга.

Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Для вакцинации детей против коклюша на первом году жизни могут использоваться вакцины как с ацелюлярным (АаКДС), так и с цельноклеточным (АКДС) коклюшным компонентом. АКДС содержит целые убитые клетки возбудителя коклюша, а АКаДП содержит безклеточный или ацелюлярний коклюшный компонент. Оба типа вакцин формируют у привитых детей стойкий иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка.

В ЦОС призывают людей проверить свой вакцинальный статус и прививки, которые уже сделали ребенку.

Источник: ЦОС