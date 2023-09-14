Инфекционных заболеваний существует множество, одно из них – коклюш. Что это за болезнь, ее симптомы и причины Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Диана Власова.
Коклюш — это инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bordetella pertussis.
— Коклюш — бактериальное инфекционное заболевание, протекающее под видом затяжного бронхита, с длительными приступами кашля. Очень опасным он является для детей до 6 месяцев, из-за особенностей строения их органов дыхания, — рассказывает врач.
Симптомы коклюша
Симптомы коклюша зависят от стадии развития болезни.
Стадия катара — первая фаза болезни. Во время этой стадии бактерия Bordetella pertussis атакует верхние дыхательные пути. Проявляется как обычная простуда с насморком, кашлем и слезотечением.
Стадия пароксизмов — это второй этап развития коклюша сопровождается приступами кашля.
— Приступы характерного кашля — несколько выдохов подряд без возможности вдохнуть. После приступа — судорожный вдох, сопровождающийся свистом. Таких приступов может быть до 30 за сутки при тяжелом течении заболевания, — добавляет Власова.
При этом возникает гипоксия — недостаточность кислорода и больной имеет характерный вид — лицо сначала краснеет, а затем синеет, проявляются шейные вены, глаза налиты кровью, открытый рот.
Реконвалесцентная (восстановление) — это третий и последний этап развития коклюша. На этом этапе симптомы постепенно уменьшаются, но могут продолжаться кашель и слабость еще несколько недель.
— Течение заболевания и тяжесть симптомов зависят от состояния иммунной системы. Вакцинированные люди переносят его в легкой форме, в отличие от невакцинированных, — подчеркивает инфекционист.
Причины возникновения коклюша
Коклюш возникает вследствие заражения бактерией Bordetella pertussis.
— Эта бактерия продуцирует токсин, который превращает слизь в бронхах из жидкой в желеобразную и вызывает некроз (гибель) эпителия дыхательных путей. Это вызывает кашлевой рефлекс, и кашель при этом может длиться до нескольких месяцев, — отмечает Диана.
Коклюш передается от больного человека к здоровому через скольжение воздушно-капельным путем.
Как лечить коклюш
Лечение обязательно должен проводить специалист, не стоит заниматься самолечением.
— Для лечения коклюша используют антибиотики, дезинтоксикационную терапию, жаропонижающие, спазмолитики и седативные препараты. В тяжелых случаях — кислородную терапию, — рассказывает Диана Власова.
Детям и людям с плохим иммунитетом также может быть рекомендована госпитализация. Важно предоставлять пациенту соответствующий уход и способствовать его восстановлению.
Как отличить коклюш от бронхита
Из-за того, что симптомы коклюша и бронхита похожи, люди путают эти две болезни.
— Коклюш от бронхита на начальных этапах отличить довольно сложно, однако после появления характерных приступов кашля диагноз практически однозначен, — отметила врач.
Коклюш характеризуется периодическими приступами сильного кашля, часто с выделением мокроты и вызывает рвоту.
Бронхит обычно сопровождается симптомами простуды и сухим кашлем, который со временем может стать влажным.
Для диагностики используют бактериальное исследование слизи из ротоглотки. В общем анализе крови обычно повышается количество лейкоцитов и СОЭ.
Важным этапом предупреждения болезни у новорожденных является вакцинация беременных в период с 16 по 36 неделю беременности, ведь организм будущей мамы будет вырабатывать антитела, которые защитят малыша.