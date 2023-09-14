Инфекционных заболеваний существует множество, одно из них – коклюш. Что это за болезнь, ее симптомы и причины Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Диана Власова.

Коклюш — это инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bordetella pertussis.

— Коклюш — бактериальное инфекционное заболевание, протекающее под видом затяжного бронхита, с длительными приступами кашля. Очень опасным он является для детей до 6 месяцев, из-за особенностей строения их органов дыхания, — рассказывает врач.

Симптомы коклюша

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Симптомы коклюша зависят от стадии развития болезни.

Стадия катара — первая фаза болезни. Во время этой стадии бактерия Bordetella pertussis атакует верхние дыхательные пути. Проявляется как обычная простуда с насморком, кашлем и слезотечением.

Стадия пароксизмов — это второй этап развития коклюша сопровождается приступами кашля.

— Приступы характерного кашля — несколько выдохов подряд без возможности вдохнуть. После приступа — судорожный вдох, сопровождающийся свистом. Таких приступов может быть до 30 за сутки при тяжелом течении заболевания, — добавляет Власова.

При этом возникает гипоксия — недостаточность кислорода и больной имеет характерный вид — лицо сначала краснеет, а затем синеет, проявляются шейные вены, глаза налиты кровью, открытый рот.

Реконвалесцентная (восстановление) — это третий и последний этап развития коклюша. На этом этапе симптомы постепенно уменьшаются, но могут продолжаться кашель и слабость еще несколько недель.

— Течение заболевания и тяжесть симптомов зависят от состояния иммунной системы. Вакцинированные люди переносят его в легкой форме, в отличие от невакцинированных, — подчеркивает инфекционист.

Причины возникновения коклюша

Коклюш возникает вследствие заражения бактерией Bordetella pertussis.

— Эта бактерия продуцирует токсин, который превращает слизь в бронхах из жидкой в желеобразную и вызывает некроз (гибель) эпителия дыхательных путей. Это вызывает кашлевой рефлекс, и кашель при этом может длиться до нескольких месяцев, — отмечает Диана.

Коклюш передается от больного человека к здоровому через скольжение воздушно-капельным путем.

Как лечить коклюш

Лечение обязательно должен проводить специалист, не стоит заниматься самолечением.

— Для лечения коклюша используют антибиотики, дезинтоксикационную терапию, жаропонижающие, спазмолитики и седативные препараты. В тяжелых случаях — кислородную терапию, — рассказывает Диана Власова.

Детям и людям с плохим иммунитетом также может быть рекомендована госпитализация. Важно предоставлять пациенту соответствующий уход и способствовать его восстановлению.

Как отличить коклюш от бронхита

Из-за того, что симптомы коклюша и бронхита похожи, люди путают эти две болезни.

— Коклюш от бронхита на начальных этапах отличить довольно сложно, однако после появления характерных приступов кашля диагноз практически однозначен, — отметила врач.

Коклюш характеризуется периодическими приступами сильного кашля, часто с выделением мокроты и вызывает рвоту.

Бронхит обычно сопровождается симптомами простуды и сухим кашлем, который со временем может стать влажным.

Для диагностики используют бактериальное исследование слизи из ротоглотки. В общем анализе крови обычно повышается количество лейкоцитов и СОЭ.

Важным этапом предупреждения болезни у новорожденных является вакцинация беременных в период с 16 по 36 неделю беременности, ведь организм будущей мамы будет вырабатывать антитела, которые защитят малыша.