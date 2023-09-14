Інфекційних захворювань є безліч, одне з них – кашлюк. Що це за хвороба, її симптоми та причини Фактам ICTV розповіла лікарка-інфекціоніст Діана Власова.

Кашлюк – це інфекційна хвороба, яке викликає бактерія Bordetella pertussis.

– Кашлюк – це бактеріальне інфекційне захворювання, що минає під виглядом затяжного бронхіту, з тривалими нападами кашлю. Дуже небезпечний для дітей до 6 місяців, через особливості будови їхніх органів дихання, – говорить лікарка.

Симптоми кашлюка

Зараз дивляться

Симптоми кашлюку залежать від стадії розвитку хвороби.

Стадія катару – перша фаза хвороби. Під час цієї стадії бактерія Bordetella pertussis атакує верхні дихальні шляхи. Проявляється як звичайна застуда з нежиттю, кашлем і сльозотечею.

Стадія пароксизмів – цей другий етап розвитку кашлюку супроводжується приступами кашлю.

– Напади характерного кашлю – кілька видихів підряд без можливості вдихнути. Після нападу – судомний вдих, що супроводжується свистом. Таких нападів може бути до 30 за добу, за тяжкого перебігу захворювання, – додає Власова.

Виникає гіпоксія – недостатність кисню, тож хворий має характерний вигляд – обличчя спочатку червоніє, а потім синіє, проявляються шийні вени, очі налиті кров’ю, відкритий рот.

Реконвалесцентна (відновлення) – це третій і останній етап розвитку кашлюку. На цьому етапі симптоми поступово зменшуються, але можуть тривати кашель і слабкість ще кілька тижнів.

– Перебіг захворювання і тяжкість симптомів залежать від стану імунної системи. Вакциновані люди переносять його в легкій формі, на відміну від невакцинованих, – наголошує інфекціоністка.

Причини виникнення кашлюку

Кашлюк виникає внаслідок зараження бактерією Bordetella pertussis.

– Ця бактерія продукує токсин, який перетворює слиз в бронхах із рідкого на желеподібний та спричиняє некроз (загибель) епітелію дихальних шляхів. Це викликає кашльовий рефлекс, а кашель може тривати до кількох місяців, – зазначає пані Діана.

Кашлюк передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом.

Як лікувати кашлюк

Лікування обов’язково повинен проводити спеціаліст, не варто займатися самолікуванням.

– Для лікування кашлюк використовують антибіотики, дезінтоксикаційну терапію, жарознижувальні, спазмолітики та седативні препарати. У тяжких випадках – киснева терапія, – розповідає Діана Власова.

Дітям і людям з поганим імунітетом також може бути рекомендована госпіталізація. Важливо надавати пацієнтові відповідний догляд і сприяти його відновленню.

Як відрізнити кашлюк від бронхіту

Через те, що симптоми кашлюку та бронхіту схожі, люди плутають ці дві недуги.

– Кашлюк від бронхіту на початкових етапах відрізнити доволі складно, проте після появи характерних нападів кашлю діагноз практично однозначний, – зазначила лікар.

Кашлюк характеризується періодичними приступами сильного кашлю, часто – з виділенням мокротиння та викликає блювоту.

Бронхіт зазвичай супроводжується симптомами застуди та сухим кашлем, який з часом може стати вологим.

Для діагностики використовують бактеріальне дослідження слизу з ротоглотки. У загальному аналізі крові зазвичай підвищується кількість лейкоцитів та ШОЕ.

Важливим етапом попередження хвороби у новонароджених є вакцинація вагітних у період з 16 по 36 тиждень вагітності, адже організм майбутньої мами вироблятиме антитіла, що захистять малюка.