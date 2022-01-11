Заеды: причины появления и как лечить

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с заедами — воспалениями в уголках рта.
Они провоцируют болезненные ощущения в этой зоне, а также негативно влияют на внешний вид человека.
Педиатр Даша Власенко рассказала о причинах заед и как с ними бороться.
— Заеды — это общее название для воспаления уголков рта. Другие названия — ангулярный стоматит, хейлит. Могут быть как односторонние, так и двусторонние, — пишет Даша Власенко.
Специалист назвала самые распространенные причины появления заед.
Что вызывает заеды:
- слюна (такое можно наблюдать при прорезывании зубов);
- сухость губ (от холода или при атопическом дерматите);
- бактерии (импетиго);
- грибки (кандида);
- герпес;
- механическая травма (брекет-системы);
- агрессивные кремы (для лица, лечения акне);
- внутренние причины (анемия, сахарный диабет);
- реакция на прием лекарств, гормонов или антибиотиков;
- анатомическая особенность строения губ;
- проблемы с иммунитетом.
По словам Даши Власенко, при появлении заед человек начинает рефлекторно облизывать губы, что ухудшает состояние.
Симптомы заед:
- болезненные трещины в углах рта;
- пузырьки, язвы или корочки;
- покраснение;
- кровотечение;
- ощущение жжения;
- сухость губ;
- неприятный привкус во рту;
- болезненность при употреблении пищи.
При этом заеды могут прогрессировать и распространяться на другие ткани вокруг рта.
В принципе, с заедами человек может справиться самостоятельно. Однако если они долго не проходят, то лучше обратиться к врачу.
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— Если причина заед достоверно не известна, то можно взять соскоб и сделать посев, чтобы обнаружить грибки или бактерии, — продолжает Даша Власенко.
Чем лечить заеды:
- бальзам для губ или плотный эмолент;
- устранение травмирующего фактора;
- избегать горячей, острой, кислой пищи;
- местные антисептики — если обнаружены бактерии;
- противогрибковые — если заболевание вызвали грибки;
- антигерпетические; — при герпесе;
- горманальные местные средства;
- если причина частых заед в анатомической особенности губ, то помогут инъекции филлера и коррекция формы;
- лечение основного заболевания, например, коррекция железодефицита.