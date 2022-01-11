Заеды: причины появления и как лечить

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с заедами — воспалениями в уголках рта.

Они провоцируют болезненные ощущения в этой зоне, а также негативно влияют на внешний вид человека.

Педиатр Даша Власенко рассказала о причинах заед и как с ними бороться.

— Заеды — это общее название для воспаления уголков рта. Другие названия — ангулярный стоматит, хейлит. Могут быть как односторонние, так и двусторонние, — пишет Даша Власенко.

Специалист назвала самые распространенные причины появления заед.

Что вызывает заеды:

слюна (такое можно наблюдать при прорезывании зубов);

сухость губ (от холода или при атопическом дерматите);

бактерии (импетиго);

грибки (кандида);

герпес;

механическая травма (брекет-системы);

агрессивные кремы (для лица, лечения акне);

внутренние причины (анемия, сахарный диабет);

реакция на прием лекарств, гормонов или антибиотиков;

анатомическая особенность строения губ;

проблемы с иммунитетом.

По словам Даши Власенко, при появлении заед человек начинает рефлекторно облизывать губы, что ухудшает состояние.

Симптомы заед:

болезненные трещины в углах рта;

пузырьки, язвы или корочки;

покраснение;

кровотечение;

ощущение жжения;

сухость губ;

неприятный привкус во рту;

болезненность при употреблении пищи.

При этом заеды могут прогрессировать и распространяться на другие ткани вокруг рта.

В принципе, с заедами человек может справиться самостоятельно. Однако если они долго не проходят, то лучше обратиться к врачу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Педиатр Даша Власенко МамаВрач (@dashkus)

— Если причина заед достоверно не известна, то можно взять соскоб и сделать посев, чтобы обнаружить грибки или бактерии, — продолжает Даша Власенко.

Чем лечить заеды: