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Заеды: причины появления и как лечить

11 января 2022, 11:51
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ребенок, губы
Источник: Pixabay

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с заедами — воспалениями в уголках рта.

Они провоцируют болезненные ощущения в этой зоне, а также негативно влияют на внешний вид человека.

Педиатр Даша Власенко рассказала о причинах заед и как с ними бороться.

— Заеды — это общее название для воспаления уголков рта. Другие названия — ангулярный стоматит, хейлит. Могут быть как односторонние, так и двусторонние, — пишет Даша Власенко.

Специалист назвала самые распространенные причины появления заед.

Что вызывает заеды:

  • слюна (такое можно наблюдать при прорезывании зубов);
  • сухость губ (от холода или при атопическом дерматите);
  • бактерии (импетиго);
  • грибки (кандида);
  • герпес;
  • механическая травма (брекет-системы);
  • агрессивные кремы (для лица, лечения акне);
  • внутренние причины (анемия, сахарный диабет);
  • реакция на прием лекарств, гормонов или антибиотиков;
  • анатомическая особенность строения губ;
  • проблемы с иммунитетом.
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По словам Даши Власенко, при появлении заед человек начинает рефлекторно облизывать губы, что ухудшает состояние.

Симптомы заед:

  • болезненные трещины в углах рта;
  • пузырьки, язвы или корочки;
  • покраснение;
  • кровотечение;
  • ощущение жжения;
  • сухость губ;
  • неприятный привкус во рту;
  • болезненность при употреблении пищи.

При этом заеды могут прогрессировать и распространяться на другие ткани вокруг рта.

В принципе, с заедами человек может справиться самостоятельно. Однако если они долго не проходят, то лучше обратиться к врачу.

 

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Публикация от Педиатр Даша Власенко МамаВрач (@dashkus)

— Если причина заед достоверно не известна, то можно взять соскоб и сделать посев, чтобы обнаружить грибки или бактерии, — продолжает Даша Власенко.

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Чем лечить заеды:

  • бальзам для губ или плотный эмолент;
  • устранение травмирующего фактора;
  • избегать горячей, острой, кислой пищи;
  • местные антисептики — если обнаружены бактерии;
  • противогрибковые — если заболевание вызвали грибки;
  • антигерпетические; — при герпесе;
  • горманальные местные средства;
  • если причина частых заед в анатомической особенности губ, то помогут инъекции филлера и коррекция формы;
  • лечение основного заболевания, например, коррекция железодефицита.

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