Заїди: причини появи та як лікувати

Більшість людей хоча б раз у житті зіштовхувалися із заїдами – запаленнями у куточках рота.

Вони провокують болючі відчуття у цій зоні, а також негативно впливають на зовнішній вигляд людини.

Педіатр Даша Власенко розповіла про причини заїд та як з ними боротися.

– Заїди – це загальна назва для запалення куточків рота. Інші назви – ангулярний стоматит, хейліт. Можуть бути як односторонні, так і двосторонні, – пише Даша Власенко.

Фахівець назвала найпоширеніші причини появи заїд.

Що викликає заїди:

слина (таке можна спостерігати під час прорізування зубів);

сухість губ (від холоду або під час атопічного дерматиту);

бактерії (імпетіго);

грибки (кандиди);

герпес;

механічна травма (брекет-системи);

агресивні креми (для обличчя, лікування акне);

внутрішні причини (анемія, цукровий діабет);

реакція на прийом ліків, гормонів чи антибіотиків;

анатомічна особливість будови губ;

проблеми з імунітетом.

За словами Даші Власенко, під час появи заїд людина починає рефлекторно облизувати губи, що погіршує стан.

Симптоми заїд:

болючі тріщини у кутах рота;

бульбашки, виразки чи скоринки;

почервоніння;

кровотеча;

відчуття печіння;

сухість губ;

неприємний присмак у роті;

біль під час вживання їжі.

Водночас заїди можуть прогресувати та поширюватися на інші тканини навколо рота.

Загалом із заїдами людина може впоратися самостійно. Однак якщо вони довго не виліковуються, то краще звертатися до лікаря.

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– Якщо причина заїд достовірно не відома, то можна взяти зіскрібок та зробити посів, щоб виявити грибки чи бактерії, – продовжує Даша Власенко.

Чим лікувати заїди: