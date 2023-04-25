Исследователь сна из Гарвардского университета Баланд Джалал в 2020 году завершил, возможно, первое клиническое испытание различных способов лечения сонного паралича. По его словам, это явление игнорировали, но за последние 10 лет интерес к нему растет.

Джалал – один из немногих исследователей сна, которые стремятся изобразить более точную картину причин и последствий сонного паралича и выяснить, какие тайны человеческого мозга это состояние может раскрыть.

До недавнего времени существовало мало информации о том, сколько людей страдают сонным параличом. Исследования были спорадическими, а способы несогласованными.

Но в 2011 году клинический психолог Брайан Шарплесс проанализировал данные 35 исследований, охватывавших пять десятилетий и более 36 тыс. добровольцев.

Шарплесс обнаружил, что сонный паралич встречается чаще, чем считалось ранее, причем хоть раз ощущали его почти 8% взрослых. Этот показатель значительно выше среди студентов университетов (28%) и психиатрических пациентов (32%).

Некоторые люди, имевшие эпизоды сонного паралича, тяготеют к сверхъестественным или паранормальным объяснениям. На самом деле, говорит Джалал, причина гораздо более приземлена.

По словам ученого, ночью наше тело проходит четыре стадии сна. Последняя стадия называется быстрым сном или REM. В это время нам снятся сны. Во время фазы REM мозг парализует мышцы – вероятно, чтобы помешать нам физически делать то, что мы видим во сне, и не нанести себе вреда.

Но иногда – и ученые до сих пор не уверены, почему – сенсорная часть мозга преждевременно выходит из фазы REM. Тогда вы чувствуете, что очнулись. Но другая часть вашего мозга все еще находится в фазе REM, говорит Джалал, и все еще посылает нейромедиаторы парализовать мышцы.

В самых серьезных случаях сонный паралич может быть признаком нарколепсии – более серьезного расстройства сна, при котором мозг не в состоянии регулировать режим сна и бодрствования, что заставляет людей засыпать в неподходящее время.

Врачи говорят, что сонный паралич чаще возникает, когда человек недосыпает.

Самым распространенным подходом к лечению сонного паралича является просветительский: пациентам рассказывают о научной основе этого расстройства и уверяют, что им ничего не угрожает.

Иногда используют медитационную терапию. Цель состоит в том, чтобы уменьшить беспокойство пациента, когда он ложится спать, и научить его сохранять покой, когда наступает сонный паралич.

В более серьезных случаях могут применяться лекарства, которые обычно используются для лечения депрессии, но также имеют побочный эффект угнетения быстрого сна.

Теория Джалала состоит в том, что страх перед сверхъестественным вынуждает людей больше бояться сонного паралича, и эта тревога повышает вероятность возникновения этого явления – демонстрация тесной взаимосвязи между нашим разумом и телом.