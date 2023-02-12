Желчный пузырь расположен в верхней правой части живота, непосредственно под печенью. Он депонирует и выделяет желчь, которую производит печень. Желчь помогает переваривать пищевые жиры и выполняет многие другие функции.

Это уникальный орган, которому приписывают многие воображаемые патологии, пытаясь объяснить ими проявления, имеющие совсем другое происхождение.

— В своей практике имею сотни случаев, когда детям и взрослым устанавливали несуществующие диагнозы и давали абсолютно безосновательные рекомендации от строгих ограничений в диете до варварских дуоденальных зондирований, — рассказал врач-гастроэнтеролог Олег Швец.

Он поможет нам разобраться в том, что является нормой и реальной патологией желчного пузыря, а что — выдумки.

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Основные функции

Основная функция желчного пузыря – накапливать желчь – насыщенную смесь холестерина, билирубина и солей желчных кислот.

Желчный пузырь соединен с другими частями пищеварительной системы через желчные протоки.

Упрощенно его работа выглядит так: когда мы откусываем первый кусочек пищи головной мозг посылает сигналы пищеварительной системе, высвобождается гормон холецистокинин, желчный пузырь сокращается и накопленная желчь выжимается у протока. Далее она попадает в общий желчный проток. Через нее проходит в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки, где смешивается с пищей, ожидающей переваривания. После того, как вы поели, желчный пузырь пустеет и напоминает спущенный воздушный шарик, который со временем снова наполняется.

Особенности, а не патология

Анатомия желчного пузыря может иметь особенности, принимаемые по причине жалоб со стороны органов пищеварения. Изгибы, перепонки, особая форма желчного пузыря не могут быть причиной тошноты, рвоты, отрыжки, абдоминальной боли, вздутия живота, диареи или запора. Они не должны быть причиной ограничений в диете, приеме желчегонных или других лекарств, слепого зондирования и других подобных необоснованных вмешательств.

Расстройства и заболевания

Заболеваниями желчного пузыря являются:

Камни в желчном пузыре. Они формируются из компонентов желчи. Могут быть крошечными, как песчинки, и большими, как мячи для гольфа. Большинство людей узнают о наличии камней случайно, проходя ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Около 3% людей с конкрементами желчного пузыря ежегодно обращаются за помощью в результате появления симптомов – боли в правом верхнем квадранте живота, тошноты и проявлений острого воспаления.

Острый холецистит – это воспаление желчного пузыря. Может возникнуть, когда желчный камень блокирует выход желчи из желчного пузыря. Холецистит вызывает лихорадку и боли и обычно требует хирургического вмешательства.

Хронический холецистит очень распространенным диагнозом во время ультразвукового исследования. Но такой диагноз не объективен, поскольку с помощью ультразвука невозможно обнаружить воспаление органа.

Желчнокаменный панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Происходит, когда желчный камень движется вниз по общему желчному протоку и блокирует проток поджелудочной железы непосредственно перед дренированием в тонкую кишку.

Функциональные расстройства желчного пузыря – наличие симптомов при отсутствии камней, воспаления или новообразований в органе. Являются достаточно распространенными и могут иметь схожие проявления с другой патологией желчного пузыря, их довольно трудно отличить от симптомов заболеваний желудка, кишечника и поджелудочной железы.

Симптомы заболевания и лечения

Острые ситуации, включая воспаление, блокирование оттока желчи нуждаются в неотложной помощи.

Среди основных симптомов:

Боль в верхней правой части живота.Боль в верхней части живота.

Боль в верхней правой части живота, иррадиирующая в правое плечо или спину.

Боль после жирной еды.

Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).

Тошнота и рвота.

Лихорадка.

Озноб.

Светло-коричневая моча или светлый кал.

Лечение должно быть назначено врачом. Острые состояния могут нуждаться в антибиотикотерапии, неотложных эндоскопических и хирургических вмешательствах. Желчнокаменная болезнь, под которой понимают наличие камней, обусловливающих появление симптомов, является показанием для планового удаления желчного пузыря – холецистэктомии.

Хирурги могут выполнять холецистэктомию тремя способами:

Открытая холецистэктомия: хирург оперирует через один большой разрез. Применяется, если желчный пузырь сильно воспален или имеет рубцы.

Лапароскопическая холецистэктомия: хирург оперирует через несколько небольших разрезов. Как правило, приводит к более быстрому выздоровлению, меньшей боли и меньшим рубцам. В большинстве случаев холецистэктомия выполняется лапароскопически.

Роботизированная холецистэктомия: более новый метод, который доступен в небольшом количестве центров.

Изменения в диете

Желчный пузырь помогает переваривать жирную пищу. Поэтому сразу после его удаления следует существенно ограничить жареную и жирную пищу. После операции жировые калории, получаемые из жиров, должны составлять менее 30% суточной калорийности.

Изменение транспорта желчи после хирургического вмешательства влияет на состояние микробиома кишечника. Это может проявляться вздутием живота, нарушением моторики, диареей или ее чередованием с запорами.

Источник: Олег Швец