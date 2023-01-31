Многие врачи утверждают, что соблюдение диеты при любой желчной болезни – важный момент лечения. Особенно это касается холецистита, при котором питание должно быть особенно щадящим. Диета при холецистите: что можно, а что нельзя есть – читайте в материале.

Хирург Андрей Моргун отмечает, что холецистит – это воспаление, возникающее в желчном пузыре из-за застоя желчи или в результате инфекционного процесса.

Закупорка протоков желчи происходит на фоне желчнокаменной болезни, когда конкременты перекрывают просвет и травмируют слизистую, снижая ее стойкость к патогенной флоре. При этом сама желчь поддерживает воспалительный процесс, поскольку становится местом развития болезнетворных микроорганизмов, образующих токсины.

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В противном случае источником патогенных микроорганизмов может быть любое острое или хроническое заболевание, например отит, пародонтоз, воспалительные процессы в кишечнике.

Инфекционная микрофлора (вирусы, бактерии, паразиты) попадает в желчный пузырь контактным путем, вызывая воспалительный процесс. В желчи образуется гной, слизь, и воспаление может перейти на соседние ткани.

Среди других причин возникновения холецистита называют:

дискинезию желчевыводящих путей, ведущих к образованию камней;

врожденные анатомические аномалии;

гормональные нарушения;

ожирение;

сахарный диабет;

глистные инвазии;

новообразования (опухоли, кисты и др.).

По словам эксперта, к факторам, провоцирующим холецистит, относятся: курение, употребление алкоголя, острой и жирной пищи, сильный стресс, наследственные факторы, сидячая работа и отсутствие адекватной физической нагрузки, а также беременность, во время которой из-за увеличения матки происходит физическое сдавливание желчного пузыря.

Распознать приступ холецистита можно по следующим симптомам:

дискомфорт в правом подреберье, сопровождающийся приступообразной болью;

тошнота;

отрыжка;

горечь во рту;

нарушение стула;

в отдельных случаях возможен кожный зуд, пожелтение кожи.

Воспалительный процесс в желчном пузыре очень отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека, значительно ухудшая качество жизни. Кроме того, это заболевание чревато серьезными осложнениями, поэтому важна своевременная диагностика и адекватное лечение.

Но для начала необходимо наладить питание, чтобы снизить нагрузку на билиарную систему, отток желчи, нормализовать моторику и тонус желчного пузыря, – говорит врач.

Диета при холецистите: важные аспекты

Диета для больных при хроническом течении болезни должна быть щадящей и направленной на стимулирование двигательной функции кишечника, активацию желчевыделения, качественное улучшение состава желчи и повышение ее бактерицидных свойств.

Основы пищевого режима при хроническом холецистите:

дробное и регулярное питание;

соотношение по БЖУ: 80-95 г – белки, 70-80 г – жиры, и 300-350 г углеводы;

небольшие порции: не более 700 г в один прием и 3 500 г в сутки;

обязательный завтрак;

легкий ужин за 2-3 часа до сна;

количество жидкости не ограничивается.

Холецистит: что можно есть

Хлебобулочные и макаронные изделия из цельнозерновой или ржаной муки, желательно с отрубями, цельнозерновые крупы. Нежирные сорта мяса, рыбы и птиц, нежирная молочка. Среди мясных продуктов лучше выбирать говядину, кролика, курицу, индейку. Овощи можно употреблять почти все. Все блюда следует есть вареными, тушеными, запекать или готовить на пару. Так лучше сохраняются их полезные свойства и устраняется раздражающий фактор. В меню можно добавлять супы на овощном или мясном бульоне. Яйца разрешены, однако если после их употребления возникают боли в правом подреберье или горечь во рту, есть лучше только белки. Растительные жиры обладают хорошим желчегонным действием, поэтому их должна быть примерно половина от общего количества жиров. Также следует употреблять сливочное масло, как более усваиваемое. Орехи (арахис, фундук и особенно грецкий) являются источниками очень полезных незаменимых жирных кислот, поэтому их нужно добавлять в рацион, однако контролировать количество. Необходимо употреблять фрукты и ягоды, однако только сладкие по вкусу, такие как бананы, арбуз, дыня, клубника, виноград, сладкие сорта яблок и груш, а также сухофрукты.

Диета после холецистэктомии (удаление желчного пузыря)

Холецистэктомия – это радикальный метод хирургического лечения. По словам врача, операцию делают для того, чтобы удалить желчный пузырь при калькулезном холецистите. Обычно при отсутствии осложнений уже через месяц можно возвращаться к привычному режиму питания.

Как питаться сразу после операции