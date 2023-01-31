Многие врачи утверждают, что соблюдение диеты при любой желчной болезни – важный момент лечения. Особенно это касается холецистита, при котором питание должно быть особенно щадящим. Диета при холецистите: что можно, а что нельзя есть – читайте в материале.
Хирург Андрей Моргун отмечает, что холецистит – это воспаление, возникающее в желчном пузыре из-за застоя желчи или в результате инфекционного процесса.
Закупорка протоков желчи происходит на фоне желчнокаменной болезни, когда конкременты перекрывают просвет и травмируют слизистую, снижая ее стойкость к патогенной флоре. При этом сама желчь поддерживает воспалительный процесс, поскольку становится местом развития болезнетворных микроорганизмов, образующих токсины.
В противном случае источником патогенных микроорганизмов может быть любое острое или хроническое заболевание, например отит, пародонтоз, воспалительные процессы в кишечнике.
Инфекционная микрофлора (вирусы, бактерии, паразиты) попадает в желчный пузырь контактным путем, вызывая воспалительный процесс. В желчи образуется гной, слизь, и воспаление может перейти на соседние ткани.
Среди других причин возникновения холецистита называют:
- дискинезию желчевыводящих путей, ведущих к образованию камней;
- врожденные анатомические аномалии;
- гормональные нарушения;
- ожирение;
- сахарный диабет;
- глистные инвазии;
- новообразования (опухоли, кисты и др.).
По словам эксперта, к факторам, провоцирующим холецистит, относятся: курение, употребление алкоголя, острой и жирной пищи, сильный стресс, наследственные факторы, сидячая работа и отсутствие адекватной физической нагрузки, а также беременность, во время которой из-за увеличения матки происходит физическое сдавливание желчного пузыря.
Распознать приступ холецистита можно по следующим симптомам:
- дискомфорт в правом подреберье, сопровождающийся приступообразной болью;
- тошнота;
- отрыжка;
- горечь во рту;
- нарушение стула;
- в отдельных случаях возможен кожный зуд, пожелтение кожи.
Воспалительный процесс в желчном пузыре очень отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека, значительно ухудшая качество жизни. Кроме того, это заболевание чревато серьезными осложнениями, поэтому важна своевременная диагностика и адекватное лечение.
Но для начала необходимо наладить питание, чтобы снизить нагрузку на билиарную систему, отток желчи, нормализовать моторику и тонус желчного пузыря, – говорит врач.
Диета при холецистите: важные аспекты
Диета для больных при хроническом течении болезни должна быть щадящей и направленной на стимулирование двигательной функции кишечника, активацию желчевыделения, качественное улучшение состава желчи и повышение ее бактерицидных свойств.
Основы пищевого режима при хроническом холецистите:
- дробное и регулярное питание;
- соотношение по БЖУ: 80-95 г – белки, 70-80 г – жиры, и 300-350 г углеводы;
- небольшие порции: не более 700 г в один прием и 3 500 г в сутки;
- обязательный завтрак;
- легкий ужин за 2-3 часа до сна;
- количество жидкости не ограничивается.
Холецистит: что можно есть
- Хлебобулочные и макаронные изделия из цельнозерновой или ржаной муки, желательно с отрубями, цельнозерновые крупы.
- Нежирные сорта мяса, рыбы и птиц, нежирная молочка. Среди мясных продуктов лучше выбирать говядину, кролика, курицу, индейку. Овощи можно употреблять почти все.
- Все блюда следует есть вареными, тушеными, запекать или готовить на пару. Так лучше сохраняются их полезные свойства и устраняется раздражающий фактор. В меню можно добавлять супы на овощном или мясном бульоне.
- Яйца разрешены, однако если после их употребления возникают боли в правом подреберье или горечь во рту, есть лучше только белки.
- Растительные жиры обладают хорошим желчегонным действием, поэтому их должна быть примерно половина от общего количества жиров. Также следует употреблять сливочное масло, как более усваиваемое.
- Орехи (арахис, фундук и особенно грецкий) являются источниками очень полезных незаменимых жирных кислот, поэтому их нужно добавлять в рацион, однако контролировать количество.
- Необходимо употреблять фрукты и ягоды, однако только сладкие по вкусу, такие как бананы, арбуз, дыня, клубника, виноград, сладкие сорта яблок и груш, а также сухофрукты.
Диета после холецистэктомии (удаление желчного пузыря)
Холецистэктомия – это радикальный метод хирургического лечения. По словам врача, операцию делают для того, чтобы удалить желчный пузырь при калькулезном холецистите. Обычно при отсутствии осложнений уже через месяц можно возвращаться к привычному режиму питания.
Как питаться сразу после операции
- Прежде всего есть нужно не менее трех раз в день, а желательно даже чаще.
- Из рациона временно следует исключить животные жиры – сало и жирное мясо.
- Рацион необходимо обогатить растительными и молочными жирами, так как их компоненты способствуют хорошему желчевыделению.
- Необходимо пить больше жидкости и стараться всегда выпивать стакан теплой воды перед едой.
- После этого можно придерживаться диеты №5.