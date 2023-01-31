Багато лікарів стверджують, що дотримання дієти при будь-якій хворобі жовчного – важливий момент лікування. Особливо це стосується холециститу, при якому харчування має бути особливо щадним. Дієта при холециститі: що можна, а що не можна їсти – читайте в матеріалі.

Хірург Андрій Моргун зазначає, що холецистит – це запалення, що виникає в жовчному міхурі через застій жовчі або в результаті інфекційного процесу.

Закупорка проток жовчі відбувається на тлі жовчнокам’яної хвороби, коли конкременти перекривають просвіт і травмують слизову, знижуючи її стійкість до патогенної флори. При цьому сама жовч підтримує запальний процес, оскільки стає місцем розвитку хвороботворних мікроорганізмів, які утворюють токсини.

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В іншому випадку джерелом патогенних мікроорганізмів може бути будь-яке гостре або хронічне захворювання, наприклад, отит, пародонтоз, запальні процеси в кишківнику.

Інфекційна мікрофлора (віруси, бактерії, паразити) потрапляє в жовчний міхур контактним шляхом, викликаючи запальний процес. У жовчі утворюється гній, слиз, і запалення може перейти на сусідні тканини.

Серед інших причин виникнення холециститу називають:

дискінезію жовчовивідних шляхів, що веде до утворення каменів;

вроджені анатомічні аномалії;

гормональні порушення;

ожиріння;

цукровий діабет;

глистяні інвазії;

новоутворення (пухлини, кісти та ін.).

За словами експерта, до факторів, що провокують холецистит, належать: куріння, вживання алкоголю, гострої та жирної їжі, сильний стрес, спадкові чинники, сидяча робота і відсутність адекватного фізичного навантаження, а також вагітність, під час якої через збільшення матки відбувається фізичне здавлювання жовчного міхура.

Розпізнати напад холециститу можна за такими симптомами:

дискомфорт у правому підребер’ї, що супроводжується нападоподібним болем;

нудота;

відрижка;

гіркота в роті;

порушення випорожнення;

в окремих випадках можливий свербіж та пожовтіння шкіри.

Запальний процес в жовчному міхурі дуже негативно позначається на стані здоров’я людини, значно погіршуючи якість життя. Крім того, це захворювання загрожує серйозними ускладненнями, тому важлива своєчасна діагностика та адекватне лікування.

Але для початку необхідно налагодити харчування, щоб знизити навантаження на біліарну систему, налагодити відтік жовчі, нормалізувати моторику і тонус жовчного міхура, – говорить лікар.

Дієта при холециститі: важливі аспекти

Дієта для хворих при хронічному перебігу хвороби повинна бути щадною і спрямованою на стимулювання рухової функції кишківника, активацію жовчовиділення, якісне поліпшення складу жовчі і підвищення її бактерицидних властивостей.

Основи харчового режиму при хронічному холециститі:

дробове і регулярне харчування;

співвідношення за БЖУ: 80-95 г – білки, 70-80 г – жири, і 300-350 г вуглеводи;

невеликі порції: не більше 700 г за один прийом і 3 500 г на добу;

обов’язковий сніданок;

легка вечеря за 2-3 години до сну;

кількість рідини не обмежується.

Холецистит: що можна їсти

Хлібобулочні й макаронні вироби з цільнозернового або житнього борошна, бажано з висівками, цільнозернові крупи. Нежирні сорти м’яса, риби та птиці, нежирна молочка. Серед м’ясних продуктів краще обирати яловичину, кролика, курку, індичку. Овочі можна вживати майже всі. Всі страви варто їсти вареними, тушкованими, запікати чи готувати на пару. Так краще зберігаються їхні корисні властивості та усувається подразнювальний чинник. У меню можна додавати супи на овочевому або м’ясному бульйоні. Яйця дозволені, однак якщо після їх вживання виникають болі в правому підребер’ї або гіркота в роті, їсти краще тільки білки. Рослинні жири мають хорошу жовчогінну дію, тому їх має бути приблизно половина від загальної кількості жирів. Також варто вживати вершкове масло, як більш засвоюване. Горіхи (арахіс, фундук і особливо волоський) є джерелами дуже корисних незамінних жирних кислот, тому їх потрібно додавати в раціон, проте контролювати кількість. Необхідно вживати фрукти та ягоди, проте тільки солодкі на смак, такі як банани, кавун, диня, полуниця, виноград, солодкі сорти яблук і груш, а також сухофрукти.

Дієта після холецистектомії (видалення жовчного міхура)

Холецистектомія – це радикальний метод хірургічного лікування. За словами лікаря, операцію роблять для того, аби видалити жовчний міхур при калькульозному холециститі. Зазвичай, при відсутності ускладнень повертатися до звичного режиму харчування можна вже через місяць.

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