Гипертензия – тихий убийца – она является наибольшей угрозой жизни человека. Около 14% смертей происходят из-за высокого давления. По данным исследования STEPS Украина-2019, почти 35% взрослых украинцев имеют повышенное артериальное давление.

Таким образом, более 10 млн украинцев постоянно имеют риск инфаркта, инсульта и преждевременной смерти.

Для контроля гипертензии обычно используются лекарства. Однако изменение образа жизни, включая питание, помогают снизить уровень артериального давления и уменьшить риск опасных осложнений.

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Этому способствует включение в диету определенных продуктов, особенно с высоким содержанием калия и магния. Среди лучших диет по рейтингу U.S. News&World Report много лет подряд отмечается диета DASH (диетический подход к контролю гипертензии).

Следовательно, включив некоторые продукты в свою диету, люди могут улучшить показатели давления и здоровья в целом.

Цитусовые

Пятимесячное исследование, проведенное в Японии, показало, что ежедневное потребление лимонного сока в сочетании с прогулками существенно коррелирует с понижением артериального давления. Исследователи объясняли это содержанием нескольких кислот и флавоноидов в лимонах.

Но грейпфрут нужно употреблять осторожно, потому что он обладает свойством усиливать действие лекарств, снижающих давление.

Жирная рыба

Источник Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, имеющих значительную пользу для здоровья сердца. Эти жирные кислоты уменьшают воспаление и снижают уровень соединений оксилиппинов, которые сужают кровеносные сосуды.

Тыквенные семечки

Это концентрированный источник питательных веществ, важных для контроля АД, включая магний, калий и аргинин — аминокислоту, необходимую для производства оксида азота, способствующую релаксации кровеносных сосудов и снижению АД.

Тыквенное масло также оказалось мощным природным средством от высокого артериального давления.

Бобы и чечевица

Содержат клетчатку, магний и калий. Обзор результатов восьми рандомизированных исследований показал, что фасоль и чечевица в питании значительно снижают АД.

Ягоды

Богаты антиоксидантами, в том числе антоцианами, которые повышают уровень оксида азота в крови и уменьшают выработку молекул, ограничивающих кровеносные сосуды. Это может способствовать снижению уровня АД. Среди ягод, которые связывают с понижением артериального давления, — черника, малина, черноплодная рябина, морошка и клубника.

Амарант

Обзор 28 исследований показал, что увеличение потребления цельного зерна на 30 г в день связано с понижением риска высокого кровяного давления на 8%. Амарант – это цельное зерно с особо высоким содержанием магния. Одна чашка приготовленного амаранта (246 г) обеспечивает 38% суточной потребности в магнии.

Фисташки

В них много питательных веществ, необходимых для здоровья сердца и регуляции артериального давления, включая калий.

Морковь

Обладает высоким содержанием фенольных соединений, таких как хлорогеновая, р-кумаровая и кофейная кислоты, помогающие расслабить кровеносные сосуды и уменьшить воспаление.

Сельдерей

Содержит соединения фталиды, расслабляющие ткани стенок артерий, способствуя здоровому кровотоку. По результатам исследования, среди вареных овощей, потребление вареного сельдерея значительно связано со снижением АД.

Томаты

Богатые калием и каротиноидным пигментом ликопен. Ликопен оказывает благоприятное влияние на здоровье сердца.

Брокколи

Богата флавоноидами и антиоксидантами, которые могут помочь снизить АД, улучшая работу кровеносных сосудов и повышая уровень оксида азота в организме.

Греческий йогурт

В этом молочном продукте есть немало минералов, помогающих регулировать АД, включая калий и кальций. Кроме того, увеличение потребления молочных продуктов на 200 г в день уменьшает риск гипертонии на 5%.

Травы и пряности

Семена сельдерея, кинзы, шафрана, лемонграсса, черного тмина, женьшеня, корицы, кардамона, базилика и имбиря – эти травы и специи, согласно результатам исследований на животных, показали способность снижать артериальное давление.

Чиа и семена льна

Содержат калий, магний и клетчатку, необходимые для здорового регулирования АД.

Свекла

Сам овощ, а также его зелень, очень питательны, а их потребление способствует нормализации артериального давления. Они содержат много соединений азота, которые способствуют расслаблению кровеносных сосудов и поддержанию здорового АД.

Шпинат

Богат антиоксидантами, калием, кальцием и магнием, что делает его отличным выбором для гипертоников. У людей, потреблявших 500 мл шпинатного супа ежедневно в течение недели, наблюдалось снижение как САД, так и ДАД по сравнению с теми, кто потреблял суп со спаржей.

Шпинатный суп также снизил жесткость артерий, что также важно для снижения артериального давления и здоровья сердца.

Добавление нескольких из перечисленных продуктов в ваше меню может помочь поддерживать оптимальный уровень артериального давления, особенно тем, у кого давление высокое.

Источник: Олег Швец