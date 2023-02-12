Жовчний міхур розташований у верхній правій частині живота, безпосередньо під печінкою. Він депонує та виділяє жовч, яку виробляє печінка. Жовч допомагає перетравлювати харчові жири та виконує багато інших функцій.

Це унікальний орган, якому приписують багато уявних патологій, намагаючись пояснити ними прояви, які мають зовсім інше походження.

– У своїй практиці маю сотні випадків, коли дітям і дорослим встановлювали неіснуючі діагнози та надавали абсолютно безпідставні рекомендації від суворих обмежень у дієті до варварських дуоденальних зондувань, – розказав лікар-гастроентеролог Олег Швець.

Він допоможе нам розібратися у тому, що є нормою і реальною патологією жовчного міхура,а що – вигадки.

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Основні функції

Основна функція жовчного міхура — накопичувати жовч – насичена суміш холестерину, білірубіну та солей жовчних кислот.

Жовчний міхур з’єднаний з іншими частинами травної системи через жовчні протоки.

Спрощено його робота виглядає так: коли ми відкушуємо перший шматочок їжі головний мозок надсилає сигнали системі травлення, вивільняється гормон холецистокінін, жовчний міхур скорочується і накопичена жовч вичавлюється у протоки. Далі вона потрапляє до загальної жовчної протоки. Через неї проходить у дванадцятипалу кишку, першу частину тонкої кишки, де змішується з їжею, яка очікує на перетравлення. Після того, як ви поїли, жовчний міхур порожніє і нагадує спущену повітряну кульку, яка з часом знову наповнюється.

Особливості, а не патологія

Анатомія жовчного міхура може мати особливості, які приймають за причини скарг з боку органів травлення. Вигини, перетинки, особлива форма жовчного міхура не можуть бути причиною нудоти, блювання, відрижки, абдомінального болю, здуття живота, діареї або запору. Вони не повинні бути причиною обмежень у дієті, прийманні жовчогінних або інших ліків, сліпого зондування та решти подібних необґрунтованих втручань.

Розлади та захворювання

Захворюваннями жовчного міхура є:

Камені в жовчному міхурі. Вони формуються з компонентів жовчі. Можуть бути крихітними, як піщинки, і великими, як м’ячі для гольфу. Більшість людей дізнаються про наявність каменів випадково, проходячи ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.

Близько 3% людей із конкрементами жовчного міхура щорічно звертаються за допомогою внаслідок появи симптомів – болю у правому верхньому квадранті живота, нудоти та проявів гострого запалення.

Гострий холецистит — це запалення жовчного міхура. Може виникнути, коли жовчний камінь блокує вихід жовчі з жовчного міхура. Холецистит викликає лихоманку та біль і зазвичай вимагає хірургічного втручання.

Хронічний холецистит є дуже поширеним діагнозом під час ультразвукового дослідження. Та такий діагноз не є об’єктивним, оскільки за допомогою ультразвуку неможливо виявити запалення органу.

Жовчнокам’яний панкреатит — запалення підшлункової залози. Відбувається, коли жовчний камінь рухається вниз по загальній жовчній протоці та блокує протоку підшлункової залози безпосередньо перед дренуванням у тонку кишку.

Функціональні розлади жовчного міхура – це наявність симптомів за відсутності каменів, запалення або новоутворень в органі. Є досить поширеними і можуть мати схожі прояви із іншою патологією жовчного міхура, їх досить важко відрізнити від симптомів захворювань шлунку, кишечнику та підшлункової залози.

Симптоми захворювання та лікування

Гострі ситуації, включаючи запалення, блокування відтоку жовчі потребують невідкладної допомоги.

Серед основних симптомів:

Біль у верхній правій частині живота.

Біль у верхній частині живота.

Біль у верхній правій частині живота, що іррадіює в праве плече або спину.

Біль після жирної їжі.

Жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей).

Нудота і блювання.

Лихоманка.

Озноб.

Світло-коричнева сеча або світлий кал.

Лікування має бути призначене лікарем. Гострі стани можуть потребувати антибіотикотерапії, невідкладних ендоскопічних та хірургічних втручань. Жовчнокам’яна хвороба, під якою розуміють наявність каменів, що зумовлюють появу симптомів, є показанням для планового видалення жовчного міхура – холецистектомії.

Хірурги можуть виконувати холецистектомію трьома способами:

Відкрита холецистектомія: хірург оперує через один великий розріз. Застосовується, якщо жовчний міхур сильно запалений або має рубці.

Лапароскопічна холецистектомія: хірург оперує через кілька невеликих розрізів. Як правило, призводить до швидшого одужання, меншого болю та менших рубців. У більшості випадків холецистектомія виконується лапароскопічно.

Роботизована холецистектомія: новіший метод, який доступний у невеликій кількості центрів.

Зміни у дієті

Жовчний міхур допомагає перетравлювати жирну їжу. Тому відразу після його видалення слід суттєво обмежити смажену та жирну їжу. Після операції жирові калорії, отримувані з жирів мають складати менше 30% добової калорійності.

жиров, должны составлять менее 30% суточной калорийности.

Зміни транспорту жовчі після хірургічного втручання впливає на стан мікробіому кишечника. Це може проявлятися здуттям живота, порушенням моторики, діареєю або її чергуванням із запорами.

Джерело: Олег Швець