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Снижает аппетит, сжигает калории: ученые опровергли популярные мифы о воде в целях похудения

28 августа 2023, 12:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Pexels

Согласно исследованиям, результаты которых размещены на платформе по биомедицинским публикациям PubMed, утверждения о том, что вода помогает сжигать калории и снижать аппетит, не соответствуют действительности.

Миф: вода помогает сжигать калории

Правда: одно из исследований с участием 14 молодых людей показало, что употребление 500 мл воды увеличивает расход энергии в состоянии покоя примерно на 24%.

Другое исследование с участием 8 молодых людей выявило увеличение расхода энергии только тогда, когда вода была холодной, и то всего на 4%. В обоих случаях эффект был непродолжительным и длился всего час.

Таким образом, отмечается в статье, хотя с научной точки зрения это возможно, фактическое чистое увеличение количества сожженных калорий незначительно. Например, даже если вы выпиваете дополнительно 1,5 литра воды в день, это сэкономит меньше калорий, чем вы получите, съев кусок хлеба.

Миф: вода во время еды снижает аппетит

Правда: это утверждение кажется разумным, поскольку если ваш желудок хотя бы частично наполнен водой, в нем остается меньше места для еды, поэтому вы в конечном итоге едите меньше.

Ряд исследований подтверждают это, особенно те, которые проводились среди людей среднего и старшего возраста. По этой причине также людям, которые плохо себя чувствуют или имеют плохой аппетит, не рекомендуется пить перед едой, поскольку это может привести к недоеданию.

Одно из исследований с участием людей разных возрастных категорий показало, что люди среднего и старшего возраста потеряли 2 кг за 12-недельный период, когда они пили воду перед едой.

В то же время более молодые участники (в возрасте 21–35 лет) не потеряли вес, независимо от того, пили ли они воду перед едой или нет.

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По словам экспертов, есть довольно веская причина, почему вода сама по себе не очень эффективна для регулирования аппетита.

Дело в том, что когда пища попадает в желудок, она запускает рецепторы растяжения. Они приводят к выбросу гормонов, которые сообщают нам, что мы сыты.

Но поскольку вода является жидкостью, она быстро выводится из нашего желудка, то есть фактически не насыщает. Таким образом, даже если выпить ее в конце еды, это не обязательно продлит чувство сытости.

В то же время вода может способствовать снижению веса опосредованно, поскольку замена высококалорийных напитков, таких как газировка и алкоголь, на воду может быть простым способом снизить ежедневное потребление калорий, что может помочь в потере веса.

Источник: The Conversation

Теги
Наукові дослідження питна вода Похудение
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