Согласно исследованиям, результаты которых размещены на платформе по биомедицинским публикациям PubMed, утверждения о том, что вода помогает сжигать калории и снижать аппетит, не соответствуют действительности.

Миф: вода помогает сжигать калории

Правда: одно из исследований с участием 14 молодых людей показало, что употребление 500 мл воды увеличивает расход энергии в состоянии покоя примерно на 24%.

Другое исследование с участием 8 молодых людей выявило увеличение расхода энергии только тогда, когда вода была холодной, и то всего на 4%. В обоих случаях эффект был непродолжительным и длился всего час.

Таким образом, отмечается в статье, хотя с научной точки зрения это возможно, фактическое чистое увеличение количества сожженных калорий незначительно. Например, даже если вы выпиваете дополнительно 1,5 литра воды в день, это сэкономит меньше калорий, чем вы получите, съев кусок хлеба.

Миф: вода во время еды снижает аппетит

Правда: это утверждение кажется разумным, поскольку если ваш желудок хотя бы частично наполнен водой, в нем остается меньше места для еды, поэтому вы в конечном итоге едите меньше.

Ряд исследований подтверждают это, особенно те, которые проводились среди людей среднего и старшего возраста. По этой причине также людям, которые плохо себя чувствуют или имеют плохой аппетит, не рекомендуется пить перед едой, поскольку это может привести к недоеданию.

Одно из исследований с участием людей разных возрастных категорий показало, что люди среднего и старшего возраста потеряли 2 кг за 12-недельный период, когда они пили воду перед едой.

В то же время более молодые участники (в возрасте 21–35 лет) не потеряли вес, независимо от того, пили ли они воду перед едой или нет.

По словам экспертов, есть довольно веская причина, почему вода сама по себе не очень эффективна для регулирования аппетита.

Дело в том, что когда пища попадает в желудок, она запускает рецепторы растяжения. Они приводят к выбросу гормонов, которые сообщают нам, что мы сыты.

Но поскольку вода является жидкостью, она быстро выводится из нашего желудка, то есть фактически не насыщает. Таким образом, даже если выпить ее в конце еды, это не обязательно продлит чувство сытости.

В то же время вода может способствовать снижению веса опосредованно, поскольку замена высококалорийных напитков, таких как газировка и алкоголь, на воду может быть простым способом снизить ежедневное потребление калорий, что может помочь в потере веса.

Источник: The Conversation