Згідно з дослідженнями, результати яких розміщені на платформі з біомедичних публікацій PubMed, твердження про те, що вода допомагає спалювати калорії і знижувати апетит, не правдиві.

Міф: вода допомагає спалювати калорії

Правда: одне з досліджень за участю 14 молодих людей показало, що вживання 500 мл води збільшує витрату енергії в стані спокою приблизно на 24%.

Інше дослідження за участю 8 молодих людей виявило збільшення витрати енергії тільки тоді, коли вода була холодною — всього на 4%. В обох випадках ефект був нетривалим і тривав лише годину.

Тож, наголошується в статті, хоча з наукового погляду це можливо, фактичне чисте збільшення кількості спалених калорій незначне. Наприклад, навіть якщо ви випиваєте додатково 1,5 літра води на день, це заощадить менше калорій, ніж ви отримаєте, з’ївши шматок хліба.

Міф: вода під час їжі знижує апетит

Правда: це твердження здається розумним, оскільки, якщо ваш шлунок хоча б частково наповнений водою, у ньому залишається менше місця для їжі, тому ви їсте менше.

Низка досліджень підтверджують це, особливо ті, які проводилися серед людей середнього та старшого віку. З цієї причини також людям, які погано почуваються або мають поганий апетит, не рекомендується пити перед їжею, оскільки це може призвести до недоїдання.

Одне з досліджень за участю людей різних вікових категорій показало, що люди середнього і старшого віку втратили 2 кг за 12-тижневий період, коли вони пили воду перед їжею.

Водночас молодші учасники (віком 21-35 років) не втратили вагу, незалежно від того, пили вони воду перед їжею чи ні.

За словами експертів, є досить вагома причина, чому вода сама по собі не дуже ефективна для регулювання апетиту.

Річ у тім, що коли їжа потрапляє до шлунка, вона запускає рецептори розтягування. Вони призводять до викиду гормонів, які повідомляють нам, що ми ситі.

Але оскільки вода є рідиною, вона швидко виводиться з нашого шлунка, тобто фактично не насичує. Тож навіть якщо випити її наприкінці їжі, це не обов’язково подовжить відчуття ситості.

Водночас вода може сприяти зниженню ваги опосередковано, оскільки заміна висококалорійних напоїв, як-от газована вода та алкоголь, на воду може бути простим способом знизити щоденне споживання калорій, що може допомогти у втраті ваги.

Джерело: The Conversation