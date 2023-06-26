Куркума – популярна спеція, яку виготовляють з кореня рослини Curcuma longa. Спеція походить з Південно-Східної Азії і належить до родини Zingiberaceae або імбирних.

Люди протягом тисячоліть використовують куркуму у медицині та кулінарії. Сьогодні куркуму застосовують не просто як спецію, а як засіб для схуднення.

Для цього готують спеціальний напій – спецію додають до склянки теплої негазованої води та випивають натщесерце.

Факти ICTV дізнавалися, чи допомагає тепла вода з куркумою схуднути, кому не можна вживати такий напій та як спеція впливає на організм.

Куркума: властивості популярної спеції

Лікарка-терапевт та дієтолог Клініки дієтології Самойленко Яна Музира зазначає, що згідно з Національною базою даних поживних речовин Міністерства сільського господарства США (USDA), одна столова ложка порошку куркуми містить:

29 калорій;

0,91 грама (г) білка;

0,31 г жиру;

6,31 г вуглеводів;

2.1 г клітковини;

0,3 г цукру.

– Крім того, столова ложка куркуми забезпечує 26% добової потреби в марганці, 16% добової потреби в залізі, 5% добової потреби в калії та 3% добової потреби у вітаміні С, – додає дієтолог.

Антидіабетична дія

Куркумін має антидіабетичну дію, наприклад, завдяки посиленню засвоєння глюкози та покращенню функції бета-клітин підшлункової залози.

Крім того, куркумін сприяє зменшенню процесу глюконеогенезу та підвищенню активності глюкокінази.

Куркума здатна відновлювати окислювальний стрес і функції ДНК-метилтрансферази при діабетичній ретинопатії.

Протизапальні властивості

За словами дієтолога, Фонд боротьби з артритом посилається на кілька досліджень, в яких куркума зменшує запалення. Ця протизапальна здатність може зменшити біль у суглобах, який відчувають люди з артритом (звісно, це не основа лікування).

Знижує розвиток раку

Роль антиоксидантів при виникненні оксидативного стресу є важливою, оскільки вони сприяють запобіганню або затримці розвитку багатьох захворювань та їхніх можливих ускладнень.

– Тому антиоксиданти природного походження, такі як куркумін, мають високу клінічну цінність. Не менш значущою є протизапальна дія куркуміну. Куркумін пригнічує і регулює тканинне виробництво і секрецію прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкіни або фактор некрозу пухлин альфа (ФНП-α), – зазначає Музира.

Травлення

Куркума відіграє важливу роль у перетравлюванні їжі.

– Спеція може сприяти здоровому травленню завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям. Також куркума використовується в аюрведичній медицині як лікувальний засіб для травлення, – каже дієтолог.

Серед інших властивостей куркуміну варто згадати:

імунну модуляцію;

захист серцево-судинної системи;

боротьбу з легеневим фіброзом;

боротьбу з хронічними обструктивними захворюваннями легень та деменцією.

Куркума та схуднення

– Щоб зрозуміти, як куркума сприяє схудненню, спершу потрібно трохи детальніше обговорити метаболізм, – пропонує Музира.

За її словами, на основний метаболізм впливає багато факторів, зокрема:

дефіцит енергії (потрібно споживати менше калорій протягом дня);

збільшення кількості спалюваних калорій. Для цього потрібно підвищити фізичну активність.

Для досягнення найкращих результатів дієтологи радять дотримуватися двох цих пунктів одночасно.

– Але варто розуміти, що не існує чарівної пігулки для схуднення. Куркумін пропонує значні переваги при запаленні, а також посилює антиоксидантну активність. Дослідження також продемонстрували позитивний вплив на керування метаболічними розладами, – каже Музира.

Дієтолог зазначає, що дослідження оцінювало ефективність куркуміну в групі з 44 осіб із надмірною вагою та метаболічним синдромом. Це дослідження було рандомізованим і контрольованим.

Перш ніж вживати куркуму, учасники взяли участь у 30-денній дієті та зміні способу життя, що призвело до втрати ваги менше ніж на 2%. Після цього кожен учасник приймав або куркумін і фосфатидилсерин (ФС) разом, або тільки фосфатидилсерин протягом додаткових 30 днів.

– Сам по собі ФС не показав жодних статистично значущих результатів щодо втрати жиру або спалювання калорій. Однак прийом куркуміну показав чудові результати, – каже дієтолог.

– Чи корисна куркума для схуднення? Відповідь, схоже, що так. Але це не буде працювати як монотерапія, без дотримання дієти та підтримання фізичної активності, – наголошує Музира.

Зверніть увагу, що в більшості досліджень, повʼязаних із куркумою, брали участь люди з вже наявними метаболічними порушеннями або дослідження проводились на тваринах. Куркумін має потенціал допомогти таким людям покращити чутливість до інсуліну, регулювати ліпідний обмін, зменшити запалення та зменшити жирову тканину.

– З огляду на це, нам потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, чи може куркума для схуднення допомогти здоровим людям зменшити жирові відкладення на животі та прискорити метаболізм. Принаймні, куркумін здається чудовим профілактичним засобом проти ускладнень, які можуть виникнути через порушення обміну речовин, – запевняє дієтолог.

Як приймати куркуму для схуднення

Існує багато різних способів застосування куркуми для схуднення: додавати більше спеції в їжу, воду, пити куркумове молоко або додавати порошок куркуми в смузі чи теплу воду.

– Для досягнення найкращих результатів рекомендується регулярно вживати капсульовану добавку куркуми. Хороший продукт буде містити BioPerine (екстракт чорного перцю), який збільшує засвоєння куркуми у 20 разів, – радить дієтолог.

Скільки ж потрібно пити куркуми для схуднення? Знайти точне дозування складно і воно може дещо відрізнятися залежно від здатності людини засвоювати куркумін належним чином.

За словами лікаря, куркумін до 8 000 мг на день протягом коротких періодів безпечний і переноситься без будь-якої токсичності, пов’язаної з лікуванням. Однак це вважається надзвичайно високим дозуванням, в інших дослідженнях успішно застосовували лише 200 мг куркуміну на день.

– Більшість добавок містять від 150 до 250 мг куркуміну на порцію. Цей діапазон дозування може стати хорошою відправною точкою для вашого режиму схуднення, і доведено, що він безпечний для щоденного споживання, – каже дієтолог.

Побічні ефекти від куркуми

Які негативні ефекти має куркума? Музира каже, що добавки з куркумою безпечні, добре переносяться, а побічні реакції на них доволі рідкісні.

– Але перш ніж приймати будь-які добавки, слід проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що вони безпечні для вас.

Будьте обачними, адже куркума може викликати побічні ефекти, алергію та небажані реакції, якщо поєднувати спецію з іншими травами, добавками або ліками.

Джерело: Medicalnewstoday, Webmd