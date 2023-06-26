Куркума — популярная специя, которую изготавливают из корня растения Curcuma longa. Специя происходит из Юго-Восточной Азии и относится к семейству Zingiberaceae или имбирных.

Люди на протяжении тысячелетий используют куркуму в медицине и кулинарии. Сегодня куркуму применяют не просто как специю, а как средство для похудения.

Для этого готовят специальный напиток — специю добавляют в стакан теплой негазированной воды и выпивают натощак.

Факты ICTV узнавали, помогает ли теплая вода с куркумой похудеть, кому нельзя употреблять такой напиток и как специя влияет на организм.

Куркума: свойства популярной специи

Врач-терапевт и диетолог Клиники диетологии Самойленко Яна Музира отмечает, что согласно Национальной базе данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна столовая ложка порошка куркумы содержит:

29 калорий;

0,91 грамма (г) белка;

0,31 г жира;

6,31 г углеводов;

2.1 г клетчатки;

0,3 г сахара.

— Кроме того, столовая ложка куркумы обеспечивает 26% суточной потребности в марганце, 16% суточной потребности в железе, 5% суточной потребности в калии и 3% суточной потребности в витамине С, — добавляет диетолог.

Антидиабетическое действие

Куркумин обладает антидиабетическим действием, например, благодаря усилению усвоения глюкозы и улучшению функции бета-клеток поджелудочной железы.

Кроме того, куркумин помогает уменьшить процесс глюконеогенеза и повысить активность глюкокиназы.

Куркума способна восстанавливать окислительный стресс и функции ДНК-метилтрансферазы при диабетической ретинопатии.

Противовоспалительные свойства

По словам диетолога, Фонд борьбы с артритом ссылается на несколько исследований, в которых куркума уменьшает воспаление. Эта противовоспалительная способность может уменьшить боль в суставах, которую испытывают люди с артритом (конечно, это не основа лечения).

Снижает развитие рака

Роль антиоксидантов при возникновении оксидативного стресса важна, поскольку это способствует предотвращению или задержке развития многих заболеваний и их возможных осложнений.

— Поэтому антиоксиданты природного происхождения, такие как куркумин, имеют высокую клиническую ценность. Не менее значимым является противовоспалительное действие куркумина. Куркумин подавляет и регулирует тканевое производство и секрецию провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкины или фактор некроза опухолей альфа (ФНП-α), — отмечает Музира.

Пищеварение

Куркума играет важную роль в переваривании пищи.

— Специя может способствовать здоровому пищеварению благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Также куркума используется в аюрведической медицине как лечебное средство для пищеварения, — говорит диетолог.

Среди других свойств куркумина стоит упомянуть:

иммунную модуляцию;

защиту сердечно-сосудистой системы;

борьбу с легочным фиброзом;

борьбу с хроническими обструктивными заболеваниями легких и деменцией.

Куркума и похудение

— Чтобы понять, как куркума способствует похудению, сначала нужно немного подробнее обсудить метаболизм, — предлагает Музира.

По ее словам, на основной метаболизм влияет много факторов, в том числе:

дефицит энергии (вам нужно употреблять меньше калорий в течение дня);

увеличение количества сжигаемых калорий. Для этого нужно повысить физическую активность.

Для достижения наилучших результатов диетологи советуют придерживаться двух этих пунктов одновременно.

— Но стоит понимать, что не существует волшебной таблетки для похудения. Куркумин обладает значительными преимуществами при воспалении, а также усиливает антиоксидантную активность. Исследования также продемонстрировали положительное влияние на управление метаболическими расстройствами, говорит Музира.

Диетолог отмечает, что в исследовании оценивалась эффективность куркумина в группе из 44 человек с избыточным весом и метаболическим синдромом. Это исследование было рандомизированным и контролируемым.

Перед употреблением куркумы участники приняли участие в 30-дневной диете и изменении образа жизни, что привело к потере веса менее чем на 2%. После этого каждый участник принимал либо куркумин и фосфатидилсерин (ФС) вместе, либо только фосфатидилсерин в течение дополнительных 30 дней.

— Сам по себе ФС не показал никаких статистически значимых результатов в отношении потери жира или сжигания калорий. Однако прием куркумина показал отличные результаты, — говорит диетолог.

— Полезна ли куркума для похудения? Ответ, похоже, что да. Но это не будет работать как монотерапия, без соблюдения диеты и поддержания физической активности, — подчеркивает Музира.

Обратите внимание, что в большинстве исследований, связанных с куркумой, участвовали люди с уже существующими метаболическими нарушениями или исследования проводились на животных. Куркумин может помочь таким людям улучшить чувствительность к инсулину, регулировать липидный обмен, уменьшить воспаление и уменьшить жировую ткань.

— При этом нам нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, может ли куркума для похудения помочь здоровым людям уменьшить жировые отложения на животе и ускорить обмен веществ. По крайней мере, куркумин кажется отличным профилактическим средством от осложнений, которые могут возникнуть из-за нарушения обмена веществ, — уверяет диетолог.

Как принимать куркуму для похудения

Есть много разных способов применения куркумы для похудения: добавлять больше специи в пищу, воду, пить куркумовое молоко или добавлять порошок куркумы в смузи или теплую воду.

— Для достижения наилучших результатов рекомендуется регулярно употреблять капсулированную добавку куркумы. Хороший продукт будет содержать BioPerine (экстракт черного перца), который увеличивает усвоение куркумы в 20 раз, — советует диетолог.

Сколько же нужно пить куркумы для похудения? Найти точную дозировку сложно, и она может немного отличаться в зависимости от способности человека правильно усваивать куркумин.

По словам врача, куркумин до 8 000 мг в день в течение коротких периодов безопасен и переносится без какой-либо токсичности, связанной с лечением. Однако это считается чрезвычайно высокой дозировкой, в других исследованиях успешно применяли только 200 мг куркумина в день.

— Большинство добавок содержат от 150 до 250 мг куркумина на порцию. Этот диапазон дозировки может стать хорошей отправной точкой для вашего режима похудения, и доказано, что он безопасен для ежедневного потребления, — говорит диетолог.

Побочные эффекты куркумы

Какие негативные эффекты имеет куркума? Музира говорит, что добавки с куркумой безопасны, хорошо переносятся, а побочные реакции на них довольно редки.

— Но прежде чем принимать какие-либо добавки, вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они безопасны для вас.

Будьте осмотрительны, ведь куркума может вызывать побочные эффекты, аллергию и нежелательные реакции, если сочетать специю с другими травами, добавками или лекарствами.

Источник: Medicalnewstoday, Webmd