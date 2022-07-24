Министерство здравоохранения подвело итоги работы медицинской системы за пять месяцев полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

— С 24 февраля страна-террорист убила 18 медработников, еще более 50 получили ранения. Не подлежат восстановлению 123 объекта системы здравоохранения, 746 – нуждаются в восстановлении. Эти данные меняются почти каждый день, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что несмотря на целенаправленное уничтожение медицинской инфраструктуры, система здравоохранения работает и трансформируется в соответствии с потребностями, возникшими с войной.

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Речь идет и о сборе средств в рамках инициативы UNITED24, и о работе над созданием Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки,и о трудоустройстве внутри перемещенных медиков, и об улучшение системы реабилитации в Украине.

Сообщается, что еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей. На сегодня уже 17 государств принимают наших пациентов в лучших специализированных клиниках.

Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями лечения за границу. Всего на лечение за границу отправлено 1 274 украинца.

Кроме того, обеспечивается выплата базовых заработных плат на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и не менее 13 500 для медицинских сестер.

Важно, что средства начисляются даже врачам, которые не имеют возможности выехать с временно оккупированных территорий. Вместе с тем за это время новое место работы нашли 3 629 внутренне перемещенных медиков.

— Начата работа по восстановлению учреждений здравоохранения. Уже осенью мы сможем увидеть первые результаты восстановления разрушенных россиянами медицинских учреждений, — сообщает Минздрав.

И напоминает, что не прекращает работу программа Доступні ліки: как и до войны, пациенты могут получать лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой.

Это лишь небольшая часть информации о том, как работает система здравоохранения. Но самое главное – за ее работой стоят медики, которых не сломала война, которые продолжают выполнять свою работу, чтобы сохранить жизнь украинцев, подчеркивается в сообщении Минздрава.