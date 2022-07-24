Міністерство охорони здоров’я підвело підсумки роботи медичної системи за п’ять місяців повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

– З 24 лютого країна-терорист вбила 18 медпрацівників, ще понад 50 отримали поранення. Не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 – потребують відновлення. Ці дані змінюються майже щодня, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Відзначається, що незважаючи на цілеспрямоване знищення медичної інфраструктури, система охорони здоров’я працює і трансформується відповідно до потреб, що виникли з війною.

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Йдеться і про збір коштів у рамках ініціативи UNITED24, і про роботу над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, і про працевлаштування всередині переміщених медиків, і про поліпшення системи реабілітації в Україні.

Повідомляється, що щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. На сьогодні вже 17 держав приймають наших пацієнтів в кращих спеціалізованих клініках.

Крім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями за кордон. Разом на лікування за кордон відправлено 1 274 українці.

Крім того, забезпечується виплата базових заробітних плат на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів і не менше 13 500 для медичних сестер.

Важливо, що кошти нараховуються навіть лікарям, які не мають можливості виїхати з тимчасово окупованих територій. Разом з тим за цей час нове місце роботи знайшли 3 629 внутрішньо переміщених медиків.

– Розпочато роботу з відновлення закладів охорони здоров’я. Вже восени ми зможемо побачити перші результати відновлення зруйнованих росіянами медичних установ, – повідомляє МОЗ.

І нагадує, що не припиняє роботу програма Доступні ліки: як і до війни, пацієнти можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Це лише невелика частина інформації про те, як працює система охорони здоров’я. Але найголовніше – за її роботою стоять медики, яких не зламала війна, які продовжують виконувати свою роботу, щоб зберегти життя українців, підкреслюється в повідомленні МОЗ.