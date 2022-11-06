Известный врач-педиатр Евгений Комаровский всегда ратовал за то, что в доме не должно быть жарко. Он рассказывал, что проветривание — наше все. А что он рекомендует делать сейчас, когда в домах будет непросто прохладно и свежо, а откровенно холодно?

— Во-первых, хочу сказать важную вещь — не нагнетайте, — отреагировал Комаровский. — Наш организм не настолько несчастен и никто не говорит, что мы будем ночевать при минусовой температуре на улице. Наши военные — да, будут, но мы говорим сейчас о штатских и детях.

Просто нужно учесть, что отключение электричества, перебои с теплом вряд ли обеспечат в квартирах температуру +25.

— Но я хочу всех заверить, что если в квартирах будет выше, чем +10, то при наличии одежды ни кто не замерзнет, — утверждает педиатр. — Тем более, хочу напомнить, что при температуре в комнате 14-18 градусов сон намного более глубокий, чем при + 20-25. Я не вижу здесь никаких проблем.

Доктор напоминает, что избыток тепла несет в себе больше вреда, чем его недостаток.

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Затем, доктор подчеркивает, что необходимо продумать, в каком помещении вы будете спать. Дело в том, что отапливать нужно то помещение, в котором вы собираетесь семьей, обедаете, смотрите телевизор. Спальню же лучше оставить прохладной.

— В спальне нужно делать акцент не на отопительные приборы, а на одежду и постельное белье., — советует Комаровский. — Приобретите элементарный комнатный термометр, и следите за температурой. Если есть 14 градусов — расслабьтесь. Этого достаточно.

Доктор советует запастись теплым одеялом и, что еще лучше, спальным мешком. Если такого нет и нет возможности его приобрести, то можно сшить его из двух одеял.

— Главное, чтобы было ограниченное пространство, куда вы влазите и охраняете тепло, вырабатываемое вашим организмом, — сказал врач.

Особое внимание Евгений Комаровский обращает на термобелье. Это очень эффективная вещь в холодное время года.

Источник: Евгений Комаровский