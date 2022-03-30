Как выжить во время химической атаки

Риск того, что Россия может применить против Украины химическое оружие, достаточно велик. Если они пойдут на этот шаг, то, скорее всего, используют зарин, VX или их аналоги. Это летучие жидкости без запаха, способные поражать человека как непосредственно при попадании на кожу, так и при испарении через органы дыхания.

Они настолько опасны, что хватит одной капли на коже, чтобы человек умер. Как выжить во время такой химической атаки, рассказал Глеб Репич, кандидат химических наук и участник реалити Пара на миллион (Новый канал).

— Первая проблема химической атаки – распознать ее. Это не будут взрывы с большими клубами удушающего газа, как во время Первой мировой войны. Зарин не имеет ни цвета, ни запаха. Опыт Сирии показал, что люди не понимали, что началась химическая атака, пока у них не начинались симптомы поражения, — отметил Глеб Репич.

Как распознать химическую атаку

Сигнал химической тревоги . Он похож на сигнал воздушной тревоги, но чередуются короткие и длинные гудки. Также следите за уведомлениями – радио, телевидение, Telegram-каналы. Но надо понимать, что на прилетевших снарядах или ракетах не написано, что они химические. До того момента, пока химическую атаку идентифицируют и подадут сигнал, может пройти некоторое время.

. Он похож на сигнал воздушной тревоги, но чередуются короткие и длинные гудки. Также следите за уведомлениями – радио, телевидение, Telegram-каналы. Но надо понимать, что на прилетевших снарядах или ракетах не написано, что они химические. До того момента, пока химическую атаку идентифицируют и подадут сигнал, может пройти некоторое время. Авианалет или обстрел . Они предшествуют химической атаке и сопровождаются глухими взрывами боеприпасов, которые наносят минимальные разрушения, зато разбрызгивают “дары” в виде аэрозоля.

. Они предшествуют химической атаке и сопровождаются глухими взрывами боеприпасов, которые наносят минимальные разрушения, зато разбрызгивают “дары” в виде аэрозоля. Одновременная массовая гибель птиц, насекомых, мелких животных . Они имеют малую массу тела, а значит, умирают первыми.

. Они имеют малую массу тела, а значит, умирают первыми. Одновременное массовое проявление симптомов отравления у людей характерно для нервно-паралитических веществ. Это миоз (сужение зрачков), подергивание мышц, сонливость, вялость, слезотечение, слюноотделение, затрудненное дыхание, рвота. В тяжелых случаях – потеря сознания, судороги, пена изо рта, неконтролируемое мочеиспускание.

— Скажу честно: если человек попал в эпицентр химического поражения без средств защиты, шансов выжить у него нет. Меньше, чем через минуту он теряет сознание, дальше – конвульсии, остановка дыхания и смерть. Однако химическое оружие имеет свои зоны поражения. Концентрация ядовитого вещества снижается по мере удаления от эпицентра. Шансов у человека выжить настолько больше, насколько меньше он контактирует с ядовитым веществом, – предупреждает ученый.

Как выжить во время химической атаки

Если химическая атака застала вас на открытой местности, попытайтесь немедленно найти убежище в ближайшем помещении. Нужно как можно скорее попасть в герметичное укрытие. В идеале – штатное бомбоубежище, оснащенное средствами фильтрации воздуха. Или хранилище метрополитена. Однако защитить вас может даже ваша квартира, особенно если в ней пластиковые окна. Чем выше у вас этаж, тем лучше. Ведь зарин тяжелее воздуха.

Сделайте помещение максимально герметичным. Плотно закройте все окна, двери. Заклейте вентиляционные отверстия и щели.

Важный момент: если вы возвращаетесь с улицы после химической атаки, ваша одежда и обувь могут быть заражены мельчайшими каплями ядовитого вещества. Снимите одежду и обувь и оставьте их вне квартиры, а сами тщательно вымойте с мылом все участки тела, которые контактировали с окружающей средой.

Включите телевизор или радио и ждите инструкций ГСЧС о дальнейших действиях и эвакуации. Не забудьте предупредить родных об опасности.

Война в Украине длится с 24 февраля. С того времени россияне не раз обстреливали предприятия, пытаясь спровоцировать экологическую катастрофу.