Як вижити під час хімічної атаки

Ризик того, що Росія може застосувати проти України хімічну зброю, доволі великий. Якщо вона зважаться на такий крок, то, найімовірніше, скористається зарином, VX або їхніми аналогами. Це леткі рідини без запаху, здатні уражати людину як безпосередньо під час потрапляння на шкіру, так і під час випаровування – через органи дихання.

Вони настільки небезпечні, що досить лише однієї краплини на шкірі, щоб людина померла. Як вижити під час такої хімічної атаки, розповів Гліб Репіч, кандидат хімічних наук і учасник реаліті Пара на мільйон (Новий канал).

– Перша проблема хімічної атаки – розпізнати її. Це не будуть вибухи з великими клубами задушливого газу, як під час Першої світової війни. Зарин не має ані кольору, ані запаху. Досвід Сирії показав, що люди не розуміли, що почалася хімічна атака, аж поки у них не починалися симптоми ураження, — зазначив Гліб Репіч.

Як розпізнати хімічну атаку

Сигнал хімічної тривоги. Він схожий на сигнал повітряної тривоги, але чергуються короткий і довгий гудки. Також стежте за сповіщеннями – радіо, телебачення, Telegram-канали. Однак треба розуміти, що на снарядах або ракетах, які прилетіли, не написано, що вони хімічні. До того моменту, доки хімічну атаку ідентифікують і подадуть сигнал, може минути деякий час.

Він схожий на сигнал повітряної тривоги, але чергуються короткий і довгий гудки. Також стежте за сповіщеннями – радіо, телебачення, Telegram-канали. Однак треба розуміти, що на снарядах або ракетах, які прилетіли, не написано, що вони хімічні. До того моменту, доки хімічну атаку ідентифікують і подадуть сигнал, може минути деякий час. Авіаналіт або обстріл . Вони передують хімічній атаці та супроводжуються глухими вибухами боєприпасів, які наносять щонайменше руйнувань, зате розбризкують “дари” у вигляді аерозолю.

. Вони передують хімічній атаці та супроводжуються глухими вибухами боєприпасів, які наносять щонайменше руйнувань, зате розбризкують “дари” у вигляді аерозолю. Одночасна масова загибель птахів, комах, дрібних тварин . Вони мають малу масу тіла, а отже, помирають першими.

. Вони мають малу масу тіла, а отже, помирають першими. Одночасний масовий прояв симптомів отруєння у людей, характерний для нервово-паралітичних речовин. Це міоз (звуження зіниць), посмикування м’язів, сонливість, млявість, сльозотеча, слиновиділення, утруднене дихання, блювота. У важких випадках – втрата свідомості, судоми, піна з рота, неконтрольоване сечовипускання.

– Скажу чесно: якщо людина потрапила в епіцентр хімічного ураження без засобів захисту, шансів вижити вона не має. Менше ніж за хвилину вона втрачає свідомість, далі – конвульсії, зупинка дихання та смерть. Проте хімічна зброя має свої зони ураження. Концентрація отруйної речовини знижується по мірі віддалення від епіцентру. Шансів у людини вижити настільки більше, наскільки менше вона контактує з отруйною речовиною, – пояснює науковець.

Як вижити під час хімічної атаки

Якщо хімічна атака застала вас на відкритій місцевості, спробуйте негайно знайти прихисток у найближчому приміщенні. Потрібно якомога швидше потрапити в герметичне укриття. В ідеалі — штатне бомбосховище, оснащене засобами фільтрації повітря. Або сховище метрополітену. Проте захистити вас може навіть ваша квартира, особливо якщо у ній пластикові вікна. Що вищий у вас поверх, то краще. Адже зарин важчий за повітря.

Зробіть приміщення максимально герметичним. Щільно зачиніть усі вікна, двері. Заклейте вентиляційні отвори та щілини.

Важливий момент: якщо ви повертаєтеся з вулиці після хімічної атаки, ваш одяг і взуття можуть бути заражені найдрібнішими краплями отруйної речовини. Зніміть одяг і взуття та залиште їх за межами квартири, а самі ретельно вимийте з милом усі ділянки тіла, що контактували з навколишнім середовищем.

Увімкніть телевізор або радіо і чекайте інструкцій від ДСНС щодо подальших дій та евакуації. Не забудьте попередити своїх рідних про небезпеку.

Війна в Україні триває із 24 лютого. Відтоді росіяни неодноразово обстрілювали підприємства, намагаючись спровокувати екологічну катастрофу.