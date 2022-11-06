Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський завжди обстоював думку, що в будинку не повинно бути спекотно. Він розповідав, що провітрювання – наше все. А що він рекомендує робити зараз, коли у будинках буде непросто прохолодно та свіжо, а відверто холодно?

– По-перше, хочу сказати важливу річ – не нагнітайте, – відреагував Комаровський. – Наш організм не настільки нещасний і ніхто не каже, що ми ночуватимемо при мінусовій температурі на вулиці. Наші військові, так, будуть, але ми зараз говоримо про цивільних та дітей.

Просто потрібно врахувати, що відключення електрики, перебої із теплом навряд чи забезпечать у квартирах температуру +25.

– Але я хочу всіх запевнити, що якщо в квартирах буде вище, ніж +10, то за наявності одягу ніхто не замерзне, – стверджує педіатр. – Тим більше, хочу нагадати, що при температурі в кімнаті 14-18 градусів сон набагато глибший, ніж за + 20-25. Я не бачу тут жодних проблем.

Лікар нагадує, що надлишок тепла несе у собі більше шкоди, ніж його недостатність.

Зараз дивляться

Потім лікар підкреслює, що необхідно продумати в якому приміщенні ви спатимете. Справа в тому, що опалювати потрібно те приміщення, в якому ви збираєтеся сім’єю, обідаєте, дивитеся телевізор. Спальню краще залишити прохолодною.

– У спальні потрібно думати не про опалювальні прилади, а про одяг та постільну білизну, – радить Комаровський. – Придбайте елементарний кімнатний термометр, і стежте за температурою.

Лікар радить запастися теплою ковдрою, а ще краще – спальним мішком. Якщо такого немає і немає можливості його придбати, то можна пошити його з двох ковдр.

– Головне, щоб був обмежений простір, куди ви влазите та зберігаєте тепло, що виробляється вашим організмом, – сказав лікар.

Особливу увагу Євген Комаровський звертає на термобілизну. Це дуже ефективна річ у холодну пору року.

Джерело: Євген Комаровський