Январь. Праздники и деньги закончились. Холодно, темно. Завтра Синий понедельник – официально самый хмурый день в году. Для многих из нас в настоящее время вполне реально сезонное аффективное расстройство (САР).

– Исследования показывают, что на девяти из десяти может влиять погода, повышенная тревожность и усталость, – сказал нейробиолог Дженни Барнетт.

Но некоторые советы и подсказки помогут начать год гораздо счастливее.

Острая приправа

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Замените молочный шоколад черным и насыщенным чили.

— Темный шоколад богат клетчаткой, а чили высвобождает гормон хорошего настроения дофамин, поэтому эта насыщенная комбинация мгновенно заставит вас улыбнуться, — говорит Натали Фаррелл, тренер по здоровью.

Возьмите раскраску

Исследование свидетельствует, что занятия искусством усиливают приток крови к центру вознаграждения мозга, повышая настроение, независимо от того, это рисование с детьми или просто рисование.

Выращивайте полезные бактерии

Поддержка счастливого кишечного тракта связана с наилучшим настроением. Попытайтесь ежедневно употреблять пробиотик, чтобы помочь увеличить полезные бактерии в вашем кишечнике.

-Магний важен для ограничения стресса и уменьшения тревоги. Регулирование обеих этих эмоций – один из лучших способов оставаться счастливым, – говорит психолог Барбара Сантини.

Итак, начните потреблять богатый магний миндаль.

Эффект первой чашки

Счастье – это не грандиозные жесты, дорогие праздники и новая одежда.

— Счастье живет в маленьких повседневных моментах, таких как первая чашка чая утром, улыбка любимого человека или прекрасное небо по дороге на работу, — говорит лайф-коуч Бекки Холл.

Практикуйте благодарность

В конце каждого дня запишите четыре слова – три вещи, за которые вы благодарны, и одну, которая была сложнее.

Станьте ребенком

Примите позу ребенка, если вы чувствуете бремя мира. Опуститесь на колени на пол, пальцы ног вместе, колени на ширине бедер.

Опустите туловище между коленями и вытяните руки вперед, ладонями вниз. Расслабьтесь.

Эта поза стимулирует приток крови к мозгу. Вы также откроете бедра – место, где многие испытывают большое напряжение.

Дышите правильно

Отложите то, что вы делаете, вдохните на четыре счета, задержите дыхание на четыре, выдохните на четыре и задержитесь на четыре.

Это сигнализирует организму, что вы в безопасности.

Побалуйте себя

Совершайте небольшие шаги к своей цели и записывайте небольшие победы. Даже если это будет маникюр в салоне или приобретение любимого журнала, чтобы отдохнуть с ним дома.

Больше двигайтесь

Установлено, что физические упражнения (даже в небольшом количестве!) улучшают настроение. Нет времени? Попробуйте VILPA или интенсивную физическую активность с периодическим образом жизни.

Это короткие, резкие вспышки активности, заставляющие вас двигаться в течение минуты или около того, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Попытайтесь бежать, а не идти на автобус, или сменить постельное белье за рекордно короткое время.

Будьте мечтателем

Мечты помогают мыслить более креативно и четко, а также позволяют мозгу восстановить силы и работать как можно лучше.

Посмотрите вокруг

— Мы живем в обществе, которое так много занимается накоплением вещей, что мы не всегда думаем о других, — говорит коуч из жизни и карьеры Натали Трайс.

Займитесь волонтерством, собирайте деньги на благотворительность, это поможет понять, что вы меняете ситуацию.

Найдите время для секса

Немного непристойности может вызвать улыбку на вашем лице.

— Увеличьте счастье и интимные отношения с помощью усиления сексуальных моментов с помощью секс-игрушек и смазочных масел, — советует директор НИИ женского здоровья Лори Бротто.

Витамин D

Зимой для каждого важно получать как можно больше природного солнечного света. Даже в помещении старайтесь сидеть как можно ближе к окнам и избегайте темноты. Обязательно принимайте 10 мг витамина D ежедневно, поскольку его нехватку связывают с депрессией.

Режим сна

Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одинаковое время. Раннее вставание может творить чудеса с вашими когнитивными способностями и психическим здоровьем.

Оставайтесь на позитиве

Откажитесь от того, чтобы угождать людям и тем в вашей жизни, кто отнимает энергию и время.

Обратите внимание на то, что является фоновым шумом и отвлекает вас от собственного позитива и целей. Сосредоточьтесь на себе.

Смех лечит

Смех действительно может быть лучшим лекарством. Исследование показало, что смех снижает уровень гормона стресса кортизола, одновременно повышая гормоны хорошего настроения дофамин и серотонин.

Пойте

Пение помогает может сделать нас счастливее. Итак, пора для караоке…