Січень. Свята та гроші закінчилися. Холодно, темно. Завтра Синій понеділок – офіційно найпохмуріший день у році. Для багатьох із нас в цей час цілком реальний сезонний афективний розлад (САР).

– Дослідження показують, що на дев’ятьох із десяти може впливати погода, підвищена тривожність і втома, – сказав нейробіолог Дженні Барнетт.

Але деякі поради та підказки допоможуть почати рік набагато щасливіше.

Гостра приправа

Зараз дивляться

Замініть молочний шоколад чорним і насиченим чилі.

– Темний шоколад багатий на клітковину, а чилі вивільняє гормон гарного настрою дофамін, тож ця насичена комбінація миттєво змусить вас посміхнутися, — каже Наталі Фаррелл, тренер із здоров’я.

Візьміть розмальовку

Дослідження свідчить, що заняття мистецтвом посилюють приплив крові до центру винагороди мозку, підвищуючи настрій, незалежно від того, чи це малювання з дітьми чи самостійне малювання.

Вирощуйте корисні бактерії

Підтримка щасливого кишечника пов’язана з кращим настроєм. Спробуйте щодня вживати пробіотик, щоб допомогти збільшити корисні бактерії у вашому кишечнику.

-Магній важливий для обмеження стресу та зменшення тривоги. Регулювання обох цих емоцій — один із найкращих способів залишатися щасливим, — каже психолог Барбара Сантіні.

Тож почніть споживати багатий на магній мигдаль.

Ефект першої чашки

Щастя – це не грандіозні жести, дорогі свята та новий одяг.

– Щастя живе в маленьких повсякденних моментах, як-от перша чашка чаю вранці, посмішка коханої людини чи прекрасне небо дорогою на роботу, — говорить лайф-коуч Беккі Холл.

Практикуйте вдячність

Наприкінці кожного дня запишіть чотири слова – три речі, за які ви вдячні, і одну, яка була складнішою.

Станьте дитиною

Станьте у позу дитини, якщо ви відчуваєте тягар світу. Опустіться на коліна на підлогу, пальці ніг разом, коліна на ширині стегон.

Опустіть тулуб між колінами і витягніть руки вперед, долонями вниз. Розслабтеся.

Ця поза стимулює приплив крові до мозку. Ви також відкриєте стегна – місце, де багато людей відчувають велику напругу.

Дихайте правильно

Зупиніть те, що ви робите, вдихніть на чотири рахунки, затримайте дихання на чотири, видихніть на чотири і затримайтеся на чотири.

Це сигналізує організму, що ви у безпеці.

Побалуйте себе

Робіть невеличкі кроки до своєї мети і записуйте невеличкі перемоги. Навіть, якщо це буде манікюр у салоні або придбання улюбленого журнала, щоб відпочити з ним вдома.

Більше рухайтеся

Встановлено, що фізичні вправи (навіть у невеликій кількості!) покращують настрій. Не маєте часу? Спробуйте VILPA, або інтенсивну фізичну активність з періодичним способом життя.

Це короткі, різкі спалахи активності, які змушують вас рухатися протягом хвилини або близько того, що знижує ризик серцево-судинних захворювань. Спробуйте бігти, а не йти на автобус, або змінити постільну білизну за рекордно короткий час.

Будьте мрійником

Мрії допомагають мислити креативніше та чіткіше, а також дозволяють мозку відновити сили та працювати якнайкраще.

Подивися навкруги

– Ми живемо в суспільстві, яке так багато займається накопиченням речей, що ми не завжди думаємо про інших, — каже коуч із життя та кар’єри Наталі Трайс.

Займіться волонетрством, збирайте гроші на благодійність, це допоможе усвідомити, що ви змінюєте ситуацію.

Знайдіть час для сексу

Трохи непристойності може викликати посмішку на вашому обличчі.

– Збільште щастя та інтимні стосунки за допомогою посилення сексуальних моментів за допомогою секс-іграшок та мастил, – радить директорка НДІ жіночого здоров’я Лорі Бротто.

Вітамін D

Взимку для кожного важливо отримувати якомога більше природного сонячного світла. Навіть у приміщенні намагайтеся сидіти якомога ближче до вікон і уникайте темряви. Обов’язково приймайте 10 мг вітаміну D щодня, оскільки його нестачу пов’язують із депресією.

Режим сну

Дотримуйтеся режиму сну. Лягайте спати та прокидайтеся в однаковий час. Раннє вставання може творити чудеса з вашими когнітивними здібностями та психічним здоров’ям.

Залишайтеся на позитиві

Відмовтеся від того, щоб догоджати людям і тим у вашому житті, хто забирає енергію та час.

Зверніть увагу на те, що є фоновим шумом і зрештою відволікає вас від власного позитиву та цілей. Зосередьтеся на собі.

Сміх лікує

Сміх справді може бути найкращими ліками. Дослідження показало, що сміх знижує рівень гормону стресу кортизолу, одночасно підвищуючи гормони гарного настрою дофамін і серотонін.

Співайте

Спів допомагає може зробити нас щасливішими. Отже, настав час для караоке…