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19 и 20 октября будет сильная магнитная буря: что делать метеозависимым

19 октября 2023, 14:34
Марина Мелехова редактор
Болить голова, нудить, поагне самопочуття, хвороба
Источник: Depositphotos

Согласно данным сайта для метеозависимых людей Meteoagent, сильные магнитные бури ожидаются 19 и 20 октября.

Магнитные бури влияют на самочувствие, особенно метеозависимых лиц, пожилых людей, беременных и тех, кто имеет хронические заболевания. Главные симптомы — головная боль, тошнота, головокружение, проблемы со зрением, изменение давления, бессонница и тому подобное.

Чтобы облегчить течение магнитных бурь, врачи советуют придерживаться следующих правил:

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  1. Здоровый рацион. Питаться легкой здоровой пищей, например овощи, фрукты, орехи и рыба.
  2. Водный баланс. Пить достаточное количество воды ежедневно, особенно с минералами и электролитами.
  3. Для снижения стресса лучше избегать конфликтов, не употреблять много кофе, алкоголя и энергетических напитков и не курить.
  4. Повысить физическую активность и проводить больше времени на свежем воздухе.
  5. Улучшить психоэмоциональное состояние поможет общение с друзьями и родными, хобби и занятия, которые увлекают и расслабляют.
  6. Качественный сон. Регулярный режим, комфортная атмосфера и своевременное засыпание восстанавливают силы во время ночного отдыха.

Медики уверены, эти простые советы уменьшат влияние магнитных бурь на организм и облегчат неприятные симптомы.

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Источник
УНИАН
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