2022 год может стать последним для пандемии коронавируса — Зеленский

Всемирная организация здравоохранения имеет оптимистический прогноз по поводу сроков, когда пандемия коронавируса может завершиться. Согласно прогнозу, 2022 год может стать последним для Covid-19.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания СНБО. По его мнению, это может произойти благодаря наращиванию темпов вакцинации против коронавируса.

— Со стороны ВОЗ и других ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после вспышки пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется, — отметил он.

По прогнозу ВОЗ и ученых, масштабы пандемии могут снизиться благодаря иммунизации в этом году. Если все удастся, тогда заболеваемость пойдет на спад.

– Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии коронавируса. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок, — убежден глава государства.

Вакцинация в Украине

Правительство намерено стимулировать кампанию вакцинации в Украине с помощью дополнительных денег в рамках программы єПідтримка. В частности, Зеленский рассказал о выплате 500 грн для граждан, которые сделают бустерную прививку.

Кроме того, уже в феврале 2022 года пенсионеры смогут заплатить за коммуналку денежными средствами, которые государство начислит после вакцинации.