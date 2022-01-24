2022 рік може стати останнім для пандемії коронавірусу – Зеленський

Всесвітня організація охорони здоров’я має оптимістичний прогноз щодо термінів, коли пандемія коронавірусу може завершитися. Згідно з прогнозом, 2022 рік може стати останнім для Covid-19.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання РНБО. На його думку, це може статися завдяки нарощуванню темпів вакцинації проти коронавірусу.

– З боку ВООЗ та інших науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після спалаху пандемія піде на спад та у таких масштабах більше не повернеться, – зазначив він.

За прогнозом ВООЗ та науковців, масштаби пандемії можуть зменшитися завдяки імунізації у цьому році. Якщо все вдасться, тоді захворюваність піде на спад.

– Є всі шанси сподіватися, що 2022 рік може бути останнім для пандемії коронавірусу. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень, – переконаний глава держави.

Вакцинація в Україні

Уряд має намір стимулювати кампанію вакцинації в Україні за допомогою додаткових грошей у рамках програми єПідтримка. Зокрема, Зеленський розповів про виплату 500 грн для громадян, які зроблять бустерне щеплення.

Крім того, вже у лютому 2022 року пенсіонери зможуть заплатити за комуналку коштами, які держава нарахує після вакцинації.