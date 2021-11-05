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Вакцинация

Или Covid-прививка, или увольнение: жесткий выбор для сотрудников американской разведки

5 ноября 2021, 10:14 Вікторія Яснопольська
разведка
Источник: Depositphotos

Сплоченные ряды американской разведки могут заметно поредеть за счет тех, кто не желает или попросту не находит времени вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Именно в отношении таких сотрудников разведывательных органов США могут быть применены жесткие санкции во исполнение распоряжения правительства об обязательной иммунизации от Covid-19.

Речь идет о компаниях и организациях, в штате которых насчитывается больше ста человек.

Согласно статистике профильного комитета Палаты представителей Конгресса, на начало ноября в ряде разведывательных подразделений все еще не привитыми оказались до 20% сотрудников, а в некоторых структурах этот показатель доходит до 40%.

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Подобная перспектива всерьез обеспокоила американских конгрессменов и сенаторов. Ведь речь идет о учреждении, обеспечивающем национальную безопасность страны.

Национальный комитет Республиканской партии США в связи с этим заявил о своем намерении подать в суд на администрацию Белого дома.

В ответ Белый дом выдал пресс-релиз, в котором напомнил о своем непреклонном требовании соблюдать временный стандарт по Covid-вакцинации, установленный Управлением по охране труда.

— Американские компании, насчитывающие 100 или более сотрудников, обязаны до 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование на Covid-19 среди непривитых, — говорится в пресс-релизе.

В этом документе уточняется, что полноценной вакцинацией считается получение двух доз вакцин Pfizer или Moderna либо одной дозы препарата Johnson & Johnson.

Источник
AP
Теги
Білий дім , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Розвідка , США
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