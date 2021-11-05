Згуртовані ряди американської розвідки можуть помітно порідшати за рахунок тих, хто не бажає або просто не знаходить часу вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Саме щодо таких співробітників розвідувальних органів США можуть бути застосовані жорсткі санкції на виконання розпорядження уряду про обов’язкову імунізацію від Covid-19.

Йдеться про компанії та організації, в штаті яких налічується більше ста осіб.

Згідно зі статистикою профільного комітету Палати Представників Конгресу, на початок листопада в ряді розвідувальних підрозділів все ще не щепленими виявилися до 20% співробітників, а в деяких структурах цей показник доходить до 40%.

Подібна перспектива всерйоз стурбувала американських конгресменів і сенаторів. Адже йдеться про установу, що забезпечує національну безпеку країни.

Національний комітет Республіканської партії США у зв’язку з цим заявив про свій намір подати до суду на адміністрацію Білого дому.

У відповідь Білий дім видав прес-реліз, в якому нагадав про свою непохитну вимогу дотримуватися тимчасового стандарту щодо Covid-вакцинації, встановленого Управлінням з охорони праці.

– Американські компанії, що налічують 100 або більше співробітників, зобов’язані до 4 січня 2022 року забезпечити вакцинацію від коронавірусу всіх своїх співробітників, а в подальшому щотижня проводити тестування на Covid-19 серед нещеплених, – йдеться в прес-релізі.

У цьому документі уточнюється, що повноцінною вакцинацією вважається отримання двох доз вакцин Pfizer або Moderna або однієї дози препарату Johnson&Johnson.