За минулу добу Covid-19 підтверджено у 26 488 осіб. Госпіталізовано 5 497 людей. Померло 696.

На 4 листопада в Україні Сovid-19 було підтверджено у 27 377 осіб. Померло 699 осіб. Госпіталізували 5 472 людини.

За день до цього 3 листопада Сovid-19 підтверджено у 23 393 осіб. Померло 720 осіб.

Як бачимо, захворюваніть продовжує зростати. Хоча кілька днів тому, коли було 14 тис. хворих, у МОЗ стверджували, що пік досягнутий.

– Будь-яка ГРВІ, а Covid – 19 відноситься до цієї групи інфекцій, спочатку розвивається по наростаючій, а потім по спадаючій, – сказала лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. – Зараз ми спостерігаємо зростання, а спад швидше за все, почнеться через один-два тижні.

Епідеміолог вважає, що це відбудеться завдяки суворим червонозонним обмеженням, які впроваджені в багатьох областях України.

– Головне, щоб всі виконували ці обмеження, як люди, так і суб’єкти господарювання, – підкреслила Людмила Мухарська.

Тобто говорити про те, що ми є на піку пандемії коронавірусу ще зарано. Хоча в трьох областях – Херсонській, Запорізькій та Донецькій, які першими увійшли в червону зону, вже намітилася позитивна динаміка, що дозволило представникам влади, які відповідають за охорону здоров’я, робити перші прогнози про поліпшення ситуації.

– Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більше, ніж тримісячного зростання, – повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко 1 листопада.

Однак 2 листопада знову встановлено рекорд з госпіталізації: в лікарні з підозрою на нього потрапили 5 935 осіб.

Рівень госпіталізації з Covid – 19 відповідає нормі тільки в Кіровоградській, Закарпатській, Тернопільській та Черкаській областях. Три перші знаходяться в жовтій зоні.

В цілому по Україні рівень госпіталізацій хворих з Covid-19 становить понад 91,5 на 100 тис. населення. Норма цього показника – менше 60 на 100 тис.

Показник завантаженості ліжок з киснем перевищено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. У Києві цей показник становить 73,2%, при нормі – менше 65%.

За словами глави БФ Корпорація монстрів, волонтера Катерини Ножевнікової, в Одесі місць для хворих на коронавірус майже не залишилося. До того ж в лікарнях міста не вистачає кисню, і коли він закінчується, хворих терміново перевозять до інших лікувальних установ.

Лікар-анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ Іван Черненко розповів, що важких хворих занадто багато, і місця для них в реанімаціях часто звільняються тільки тоді, коли хтось помирає.

Директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис повідомив, що три лікарні Львівської області заповнені на 100% і не можуть приймати нових пацієнтів.

Тому, навіть якщо ми досягли плато, і число госпіталізацій не зростатиме, ситуація все одно продовжує залишатися складною, а в багатьох лікарнях — критичною.

Голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що Києву для стабілізації епідситуації потрібно три тижні. А мер столиці Віталій Кличко сказав, що локдаун в Києві може тривати місяць, тому що місто ще навіть не досягло піку пандемії, а реанімації вже заповнені на 100%.

– Попередньо фахівці кажуть, що це може тривати протягом місяця, – оголосив Кличко. – Але, якщо протягом двох-трьох тижнів ми побачимо зниження динаміки, якщо ми підійдемо до критеріїв… помаранчевої зони, комісія з надзвичайних ситуацій буде приймати рішення (ослаблення карантину). Сьогодні, на жаль, такої тенденції поки що немає.

А звідки їй узятися? Так карантинні обмеження діють, скажете ви, і вакцинація знову ж таки активізувалася.

Так, після того, як над людьми реально нависла загроза недопущення до робочих місць, у транспорт і до розваг, вони масово побігли в пункти вакцинації, де без дотримання дистанції стоять у чергах и товпляться у холах районних лікарень.

– Вся біда в тому, що не дотримується алгоритм вакцинації, – підтвердила Людмила Мухарська. – У мене є питання до МОЗ, чому наказ міністерства про обов’язкову вакцинацію певних категорій людей і професій, а також про недопущення не вакцинованих на робочі місця, був виданий в жовтні, а не влітку.

Велика частина людей, знаючи, що з 8 листопада у них можуть виникнути проблеми з роботою, транспортом, вакцинувалися б заздалегідь.

– Не розумію, чому навколо логічної вакцинації, такі алогічні дії, – сказала Мухарська.

Більше того, підкреслила епідеміолог, у нас вакцинація за епідпоказаннями передбачена законом. Є ст. 12 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб. Там чорним по білому написано: обов’язкова вакцинація проводиться за епідпоказаннями. Далі є наказ МОЗ про введення Національного календаря щеплень. У цьому документі є окремий розділ, який так і називається Вакцинація за епідпоказаннями, де перераховуються інфекції, проти яких потрібна вакцинація і визначені групи населення, які повинні вакцинуватися.

– Було б правильно внести в ці документи відповідні нинішній ситуації зміни, – сказала епідеміолог. – До того ж, під час підготовки наказу про обов’язкову вакцинацію деяких категорій, випали з поля зору люди, які мають певні хронічні та онкозахворювання.

А от їх якраз і потрібно вакцинувати в обов’язковому порядку, бо вони знаходяться в групах ризику.

– На мій погляд, такі рішення щодо коронавірусної інфекції потрібно було приймати в той період, коли з’явилися вакцини, – сказала Мухарська.- Але влада діє так, ніби коронавірус тільки-но звалився їй на голову.

Але ж висновки можна і потрібно було зробити ще після першої хвилі, коли щодня заражалося багато людей, зростала смертність і загиналася від перенапруги медицина.

Експерт Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook також проаналізував дії влади в боротьбі з пандемією і управлінські помилки, яких вона припустилася.

Картина стала ще більше непривабливою, якщо не зловісною. Він акцентував увагу на те, що в розпал чергової хвилі коронавірусу в Україні зупинилися два заводи з виробництва медичного кисню. Зупинка була плановою (!). Не влітку, коли був спад захворюваності і Covid-лікарні закривалися, а восени, коли в усьому світі передрікали підйом хвилі через штам коронавірусу Дельта.

– Виявилося, що всього 1% лікарень в Україні мають свої кисневі генератори, – написав він. – Всі інші сидять на поставках рідкого і газоподібного кисню, який треба завозити кілька разів на тиждень. Після закриття заводів, лікарні були змушені економити кисень, в лікарні екстрено звозили кисневі концентратори з первинки, від волонтерів.

Всі ці алогічні кроки і призвели до страшних наслідків, які ми зараз спостерігаємо з надією на швидкий спад хвилі.

Він буде, без сумніву, але скільки ще захворіє і помре людей до того моменту, ми не знаємо. Добре було б, якби ця цифра відповідала нулю.

Бережіть себе!