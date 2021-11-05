У Миколаєві посеред ночі розлючені родичі жінки, яка вмирала від коронавірусу, увірвалися до обласної інфекційної лікарні з вимогою надати кисень.

За словами головного лікаря Світлани Федорової, вони зламали шлагбаум і почали вибивати двері у приймальні, після чого з погрозами накинулися на персонал.

– Виявилося, що потім в’їхала якась машина, на кшталт “приватної швидкої”… Чи був у ній хоча б один медик – невідомо. Але там була вкрай важка хвора в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, – пише Світлана Федорова.

За її словами, цю хвору направили до Новобузької ЦРЛ, але там не було кисню та реанімаційного відділення, де б їй надали допомогу. Родичі не стали чекати, доки вона помре без допомоги, а транспортували її до обласного центру.

Попри те, що вони діяли в такий агресивний спосіб, пацієнтку таки одразу госпіталізували та надали їй допомогу.

Проте співробітники лікарні також викликали поліцію та написали заяву про подію.

Головна лікарка Світлана Федорова розповіла, що у регіоні спостерігається проблема із забезпеченням киснем. Водночас величезна кількість хворих потребує допомоги.

– Місцева влада досі не прокинулася і, окрім гарних звітів до Києва, – повний нуль! Третю добу немає обіцяної на завтра якоїсь міфічної машини з киснем. Я знайшла сама виробника, людей, які заплатять за доставку 20 тонн. Від влади потрібно – дати бюрократичну відмашку на відправлення машини. За три дні – нічого! Їм ніколи, – написала лікарка.

Також вона звернула увагу на позицію поліції у цій ситуації.

– Я просила (письмово, давно) через соціальну напруженість надати охорону нашій лікарні, хоча б пост патрульної поліції поряд десь. Нуль! Ігнор! Написали – немає можливості, – уточнила спікер.

Головлікар звернулася до людей і попросила не діяти у такий спосіб і не підіймати руку на лікарів, які борються з наслідками пандемії коронавірусу.

Джерело: Світлана Федорова

Фото: Світлана Федорова