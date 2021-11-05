В Николаеве посреди ночи разъяренные родственники умирающей от коронавируса женщины ворвались в областную инфекционную больницу с требованием предоставить кислород.

По словам главрача Светланы Федоровой, они сломали шлагбаум и начали выбивать дверь в приемной, после чего с угрозами набросились на персонал

— Оказалось, что следом въехала какая-то машина, вроде “частной скорой”… Был ли в ней хоть один медик — неизвестно. Но там была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, — пишет Светлана Федорова.

По ее словам, эту больную направили в Новобугскую ЦРБ, но там не было кислорода и реанимационного отделения, где бы ей оказали помощь. Родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, а транспортировали ее в областной центр.

Несмотря на то, что они действовали таким агрессивным способом, пациентку сразу госпитализировали и оказали ей помощь.

Однако сотрудники больницы также вызвали полицию и написали заявление о происшествии.

Главврач Светлана Федорова рассказала, что в регионе наблюдается проблема с обеспечением кислородом. В то же время огромное количество больных нуждается в помощи.

— Местная власть до сих пор не проснулась и, кроме красивых отчетов в Киев, — полный ноль! Третьи сутки нет обещанной завтра какой-то мифической машины с кислородом. Я нашла сама производителя, людей, которые оплатят доставку 20 тонн. От власти требовалось — дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня — ничего!!! Им некогда, — написала врач.

Также она обратила внимание на позицию полиции в этой ситуации.

— Я просила (письменно, давно) в связи с социальной напряженностью дать охрану нашей больнице, хотя бы пост патрульной полиции рядом где-то. Ноль! Игнор! Написали — нет возможности, — уточнила спикер.

Главврач обратилась к людям и попросила не действовать таким способом и не поднимать руку на врачей, которые всеми силами борются с последствиями пандемии коронавируса.

Источник: Светлана Федорова

Фото: Светлана Федорова