За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 26 488 человек. Госпитализировано 5 497 человек. Умерло 696.

По состоянию на 4 ноября в Украине Covid-19 был подтвержден у 27 377 человек. Умерло 699 человек. Госпитализировали 5 472 человека.

За день до этого, 3 ноября Covid-19 подтвержден у 23 393 человек. Умерло 720 человек.

Как видим, заболеваемость продолжает расти. Хотя несколько дней назад при уровне 14 тыс. заболевших в Минздраве утверждали, что пик достигнут.

— Любая ОРВИ, а Covid-19 относится к этой группе инфекций, сначала развивается по нарастающей, а затем — по ниспадающей, — сказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. – Сейчас мы наблюдаем рост, а спад скорее всего начнется через одну-две недели.

Эпидемиолог считает, что это произойдет благодаря строгим ограничениям красной зоны, которые введены во многих областях.

— Главное, чтобы все выполняли эти ограничения, как люди, так и субъекты хозяйствования, — подчеркнула Людмила Мухарская.

То есть говорить о том, что мы на пике пандемии коронавируса, еще рановато. Хотя в трех областях – Херсонской, Запорожской и Донецкой, которые первыми вошли в красную зону, уже наметилась положительная динамика, что позволило представителям власти, отвечающим за здравоохранение, делать первые прогнозы об улучшении ситуации.

— Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста, — сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко 1 ноября.

Однако 2 ноября снова установлен рекорд по госпитализации: в больницы с Covid-19 или подозрением на него попали 5 935 человек.

Уровень госпитализации с Covid-19 соответствует норме только в Кировоградской, Закарпатской, Тернопольской и Черкасской областях. Три первые находятся в желтой зоне.

В целом по Украине уровень госпитализаций больных с Covid-19 составляет более 91,5 на 100 тыс. населения. Норма этого показателя – менее 60 на 100 тыс.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. В Киеве этот показатель составляет 73,2%, при норме – менее 65%.

По словам главы БФ Корпорация монстров, волонтера Екатерины Ножевниковой, мест в Одессе для больных коронавирусом почти не осталось. К тому же, в больницах города не хватает кислорода, и когда он заканчивается, больных срочно перевозят в другие лечебные учреждения.

Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко рассказал, что тяжелых больных слишком много и место для них в реанимациях часто освобождается только, когда кто-то умирает.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что три больницы Львовской области заполнены на 100% и не могут принимать новых пациентов.

Поэтому, даже если мы достигли плато, и число госпитализаций не будет расти, ситуация все равно продолжает оставаться сложной, а во многих больницах — критической.

Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что Киеву для стабилизации эпидситуации нужно три недели. А мэр столицы Виталий Кличко сказал, что локдаун в Киеве может длиться месяц, потому что город еще даже не достиг пика пандемии, а реанимации уже заполнены на 100%.

— Предварительно специалисты говорят, что это может продолжаться в течение месяца, — объявил Кличко. – Но, если в течение двух-трех недель мы увидим снижение динамики, если мы подойдем к критериям… оранжевой зоны, комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение (ослабление карантина). Сегодня, к сожалению, такой тенденции пока нет.

А откуда ей взяться? Так ведь карантинные ограничения введены, скажете вы, и вакцинация активизировалась.

Да, после того, как над людьми реально нависла угроза недопущения к рабочим местам, в транспорт и к развлечениям, они массово повалили в пункты вакцинации, где без соблюдения дистанции толпятся в очередях на прививку.

— Вся беда в том, что не соблюдается алгоритм вакцинации, — подтвердила Людмила Мухарская. – У меня есть вопрос к Минздраву, почему приказ министерства об обязательной вакцинации определенных категорий людей и профессий, а также о недопущении невакцинированных на рабочие места, был издан в октябре, а не летом.

Большая часть людей, зная, что с 8 ноября у них могут возникнуть проблемы с работой, транспортом, вакцинировались бы заранее.

— Не понимаю, почему вокруг логичной вакцинации такие алогичные действия, — сказала Мухарская.

Более того, подчеркнула эпидемиолог, у нас вакцинация по эпидпоказаниям предусмотрена законом. Есть ст. 12 Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней. Там черным по белому написано: обязательная вакцинация проводится по эпидпоказаниям. Далее, есть приказ Минздрава о введении Национального календаря прививок. В этом документе есть отдельный раздел, который так и называется Вакцинация по эпидпоказаниям, где перечисляются инфекции, против которых нужна вакцинация, и определены группы населения, которые должны вакцинироваться.

— Было бы правильно внести в эти документы соответствующие нынешней ситуации изменения, — сказала эпидемиолог. – К тому же, при подготовке приказа об обязательной вакцинации некоторых категорий, выпали из поля зрения люди, имеющие определенные хронические и онкозаболевания.

А их-то как раз и нужно вакцинировать в обязательном порядке, как находящихся в группах риска.

— На мой взгляд, такие решения по коронавирусной инфекции нужно было принимать в тот период, когда появились вакцины, — сказала Мухарская. — Но власти действуют так, как-будто коронавирус только сейчас свалился им на голову.

А ведь выводы можно и нужно было сделать еще после первой волны, когда ежедневно заражалось много людей, росла смертность и загибалась от перенапряжения медицина.

Эксперт Евгений Истребин на своей страничке в Facebook также проанализировал действия властей в борьбе с пандемией и управленческие ошибки, которые они допустили.

Картина стала еще более непривлекательной, если не зловещей. Он акцентировал внимание на том, что в разгар очередной волны коронавируса в Украине остановились два завода по производству медицинского кислорода. Остановка была плановой (!). Не летом, когда был спад заболеваемости и Covid-больницы закрывались, а осенью, когда во всем мире предрекали подъем волны из-за штамма коронавируса Дельта.

— Оказалось, что всего 1% больниц в Украине имеют свои кислородные генераторы, — написал Истребин. — Все остальные сидят на поставках жидкого и газообразного кислорода, который надо завозить несколько раз в неделю. После закрытия заводов, больницы были вынуждены экономить кислород, в больницы в экстренном порядке свозили кислородные концентраторы с первички, от волонтеров.

Все эти алогичные шаги и привели к страшным последствиям, которые мы сейчас наблюдаем с надеждой на скорый спад волны.

Он будет, это без сомнения, но сколько еще заболеет и умрет людей, мы не знаем. Хорошо бы, чтобы эта цифра соответствовала нулю.

Берегите себя!