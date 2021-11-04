В Украине из-за введения красной зоны карантина ускорились темпы вакцинации от коронавируса. Так, наибольшее количество взрослого населения получило прививку по крайней мере одной дозой в городе Киев (54,4%).

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 4 ноября. В Киевской области вакцинировались 43,7%, в Полтавской – 42,1%. Также сегодня впервые 40% показатель достигнут в Днепропетровской области.

В то же время худшие показатели вакцинации в Закарпатской области, где привились всего 23,2% взрослого населения, и Волынской – 25,2%.

— От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения, — отметил министр.

За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине вакцинировались от коронавируса 299 272 человека. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы — 86 304 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 людей, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 682 891 человек.