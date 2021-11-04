В Україні через запровадження червоної зони карантину пришвидшилися темпи вакцинації від коронавірусу. Так, найбільша кількість дорослого населення отримала щеплення принаймні однією дозою у місті Києві (54,4%).

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 4 листопада. У Київській області вакцинувалися 43,7%, Полтавській – 42,1%. Також сьогодні вперше 40% показник досягнуто в Дніпропетровській області.

Водночас найгірші показники вакцинації у Закарпатській області, де щепилися всього 23,2% дорослого населення, та Волинській області – 25,2%.

– Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники, це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення, – зазначив міністр.

За минулу добу, 3 листопада, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 299 272 людини. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані – 86 304 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізована та отримала дві дози – 7 682 891 людина.