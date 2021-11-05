В Украине ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мер, касаются невакцинированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября.

— Благодаря вакцинации, каждый час мы спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. И среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья, — отметил он.

Ляшко призывает людей вакцинироваться от коронавируса и убеждать сделать прививку своих родных и близких.

По его словам, вакцины помогут преодолеть пандемию. Главная вакцина против пандемии – ответственность.

— Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимости сделать прививку, — добавил он.

За минувшие сутки, 4 ноября, в Украине вакцинировались от коронавируса 270 320 человек. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы — 79 993 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека.