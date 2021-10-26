Все вакцины зарегистрированные в Украине способны защищать от тяжелых осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция.

Об этом заявил врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Вакцинация от коронавируса не дает гарантий того, что человек не инфицируется коронавирусом. Но она многократно уменьшает риск попасть в реанимацию и умереть.

Комаровский утверждает, что на первом месте по результатам соотношения эффективности вакцинации с защитой от заболевания, именно РНК-вакцины: Pfizer/BioNTech и Moderna. Эти препараты примерно одинаковы.

— Если вы больше всего боитесь каких-то неведомых последствий, которые могут проявиться через 100 лет или же 30 лет, то тогда надо выбирать CoronaVac, — говорит специалист.

Вакцина китайского производства разработана по традиционной технологии. Она способна провоцировать наименьшее количество антител, но это наиболее понятный препарат с ожидаемыми результатами.

Врач утверждает, что людям, которые имеют проблемы с сосудами, лучше не использовать вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, а отдать предпочтение Pfizer/BioNTech, Moderna или CoronaVac.

Людям постарше подойдет любая вакцина от коронавируса. По словам Комаровского, чем человек старше, тем препарат безопаснее. Также получить прививку стоит гражданам, которые имеют сопутствующие заболевания, ведь они увеличивают риски госпитализации и смерти в случае коронавируса.

Источник: Евгений Комаровский

Фото: КГГА