Усі вакцини зареєстровані в Україні здатні захищати від важких ускладнень, які викликає коронавірусна інфекція.

Про це заявив лікар Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Вакцинація від коронавірусу не дає гарантій того, що людина не інфікується коронавірусом. Але вона багаторазово зменшує ризик потрапити у реанімацію та померти.

Комаровський стверджує, що на першому місці за результатом співвідношення ефективності вакцинації з захистом від захворювання, саме РНК-вакцини: Pfizer/BioNTech та Moderna. Ці препарати приблизно однакові.

– Якщо ви найбільше боїтеся якихось невідомих наслідків, які можуть проявитися через 100 років або ж 30 років, то тоді треба обирати CoronaVac, – каже спеціаліст.

Вакцина китайського виробництва розроблена за традиційною технологією. Вона здатна провокувати найменшу кількість антитіл, але це найбільш зрозумілий препарат з очікуваними результатами.

Лікар стверджує, що людям, які мають проблеми з судинами, краще не використовувати вакцини AstraZeneca та Johnson & Johnson, а віддати перевагу Pfizer/BioNTech, Moderna чи CoronaVac.

Людям старшого віку підійде будь-яка вакцина від коронавірусу. За словами Комаровського, чим людина старша, тим препарат безпечніший. Також отримати щеплення варто громадянам, які мають супутні захворювання, адже вони збільшують ризики госпіталізації та смерті у разі коронавірусу.

Джерело: Євген Комаровський

Фото: КМДА