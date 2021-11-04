В Україні з 8 листопада набуває чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Тому людей, які не отримали щеплення від Covid-19, відсторонять від роботи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Це стосується працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх підрозділів, місцевих держадміністрацій і їх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їх власності.

– Працівники вищевказаних організацій, якщо вони на 8 листопада не матимуть щеплення від Covid-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки не вакцинуються, – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, не можуть бути відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та які надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я. Нині цю форму довідки 028 затверджують органи виконавчої влади.

Кузін каже, що відповідний медичний висновок можуть також отримати й люди, які перехворіли на Covid-19. Термін дії документу – три місяці. Якщо у людини буде цю довідка, її не відсторонять від роботи.

Працівники, які станом на 8 листопада отримали принаймні одну дозу вакцини, також не можуть бути відсторонені.

– Зараз на затвердженні в органів центральної виконавчої влади перебуває наказ про внесення змін до цього переліку, які полягатимуть у його розширенні, – додав заступник міністра.

В уряді планують додати до переліку працівників у сфері надання соцпослуг, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів та підприємств, установ та організацій, які включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури.